Gaziantep Üniversitesi Kampüsü’nde gece yarısı ağaç katliamı

Yamaçtepe Semti’ni Gaziantep Üniversitesi’nin içinden geçerek Üniversite Bulvarı’na bağlayan yolun yapımı sırasında çok sayıda ağacın kesilmesinin tepkileri henüz dinmezken, bu kez de çevre düzenlemesi gerekçesiyle Uluğbey İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ULUTEM) arkasındaki ‘fıstıklık' olarak bilinen alandan onlarca fıstık ve çam ağacı kesildi.

Üniversite camiası ve çevrecilerin tepkisinden çekinildiği için gece yarısı gerçekleştirilen ağaç kıyımında, ULUTEM’in arka bahçesinin yanı sıra, merkez ile çocuk hastanesi arasındaki koridorda bulunan çok sayıda asırlık fıstık ağacı da dozerlerle sökülerek, süratle Çobanevi’ne götürüldü.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre yeni kesilen, ya da köklerinden sökülerek kıyıma uğrayan ağaçların bulunduğu arazide, kısa bir süre önce kesilen ve kurumaya yüz tutmuş ağaçların bulunması, geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilinin sakinliğinin fırsat bilinerek ağaç kesimi yapıldığını ortaya çıkardı.

Asırlık onlarca ağaca kıyıldı

ULUTEM'in kıyıma uğramadan önce drone ile çekilmiş hava fotoğraflarından yemyeşil bir alan olarak görülen sahadan gece yarısı operasyonuyla fıstık ve çam açlarının sökülüp, çukurlarının da doldurularak arazinin düzeltildiğini, böylelikle hem üniversite camiası, hem de çevrecilerden kıyımın gizlenmeye çalışıldığını belirten Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Ülke yangın yerine dönmüşken, insanlar bir ağaç kurtarmak için canlarını verirken yapılan şu vahşete bakar mısınız? Rektör Arif Özaydın'ın bu ağaçların kesilme sebebini kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Bunlar, yılların ağaçları. Bazıları asırlık, bazıları belki iki yüz yıllık Antep Fıstığı ağaçları, bu seviyeye gelmeleri için üzerinden yıllar geçmiş çam ağaçları hangi mantıkla kesilmiş anlamış değilim. Vahşetlik bir olay. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Marmaris'te, Bodrum'da, Manavgat'ta yanan ormanlar ciğerimizi ne kadar yakıp, canımızı acıttıysa, Gaziantep Üniversitesi’ndeki bu kıyım da canımızı o kadar yaktı.”

Üniversite Yönetimi'nden açıklama yok

Sözcü, Gaziantep Üniversitesi Kampüsü'ndeki ağaç kıyımıyla ilgili olarak görüş almak istediklerini ama Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut'un soruları yanıtsız bıraktıklarını belirtti. Gaziantep Üniversitesi, daha önce de rüzgar nedeniyle sökülen Atatürk Anıtı'nın 111 gün sonra yerine koyulması ve yapılan anıtın aslıyla aynı olmaması nedeniyle yapılan eleştirilerle gündeme gelmişti.