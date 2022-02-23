Gazi Üniversitesi açılışını yapmıştı: Müzenin tescil belgesi yok!

Gazi Üniversitesi'nin 22 Kasım 2021 tarihinde açılışını yaptığı Resim ve Heykel Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "tescilli müze belgesi"nin bulunmadığı açıldığı ortaya çıktı.

Açılış için sanatçılardan "müze bağış belgesi" adı altında çalışmaların da derlendiği süreçte bağış yapan sanatçılara "müze bağış sertifikası" verildi. Eksiklerin ve hataların kasıtlı olarak yapıldığını ifade eden sanat yazarı Vecdi Uzun, sürecin ilerleyişindeki ciddiyetsizliğe dikkat çekti.

'Böylesi örnekler müze ciddiyetinden uzaklaştırıyor'

soL'a konuşan Vecdi Uzun, "Müzelerin bir standardı olmalı ki var zaten. Müzelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirttiği çerçevelere uygun hareket ediyor ve içeriğini ve biçimini buna göre hazırlıyor olmaları beklenir. Böylesi örnekler müze ciddiyetinden de uzaklaştırıyor sanatseverleri. Örnek olarak iklimlendirmesi, ışıklandırması ya da benzeri bir çok uygulamasının buna uygun olması beklenir" dedi.

'Sorun üniversitede, akademik bir ortamda yaşandı'

Sorunun akademik bir ortamda, üniversitede yaşanmış olmasına dikkat çeken Uzun, "Bu tür örnekler sanat ve müze kavramlarının içini boşaltıyor. Böylesi örneklerin özellikle akademik hayatta kullanımının önüne geçilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Daha önce Gazi Eğitim Enstitüsü olarak hizmet veren tarihi binaya, "müzenin" açılışına aynı zamanda çok sayıda sanatçı ve akademisyen de davet edilmiş. Açılışa davet edilenlerse açılışını yaptıkları yerin müze usullerine uygun olmadığından ve bir müze sertifikası olmadığından habersiz.

Açılış yapılan yerin daha önce de müze olduğunu ve müze olma koşulları yitirildiği için kapandığını belirten Uzun, kapanma nedenlerine bağlı olarak bugün resmi bir müze ehliyetinden mahrum kalmış olabileceğini düşünüyor. Uzun, ayrıca daha önceden mevcut olan eserlerle yeni bağışlanan eserlerin bir araya getirilerek resmi olmayan bir müzenin açılışı yapıldığının altını çiziyor.

'Bağışlanan eserler müze için toplandı ancak orası bir müze değil'

Sanatçılardan, katkıların müzede sergilenmesi için talep edildiğini belirten Vecdi Uzun, "Olmayan müzeye eser bağışlayanlara sorarım; şimdi eseriniz gerçekte bir müzede mi bulunmuş oluyor?" diyor ve ekliyor "Olmayan bir müze için açılış yapmak ve bu adla eser toplamak hiçbir şartta etik değildir."

Vecdi Uzun aynı zamanda neyin sergi salonu neyin koleksiyon olduğunun da birbirine girdiği bir durum ortaya çıktığını ifade ediyor.

Bakanlık: Bize bağlı böyle bir müze yok

Vecdi Uzun'un CİMER'e ilettiği bilgi alma talebine gelen cevaptaysa "Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müze bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sanatseverler sorunun düzeltilmesini istiyor.