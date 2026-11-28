Bir kadın, oğlunun yanı başında, bir tüy yığınının üzerinde yarı çıplak yatıyordu. Üzerinde ne bir yatak örtüsü ne de bir çarşaf vardı. Tüyler öylesine bedenine yapışmıştı ki adli tabip cesedi inceleyebilmek için önce bunları temizlemek zorunda kaldı. Kadının açlıktan öldüğü anlaşıldı. Odanın bir köşesinde ise taban tahtası sökülmüş, aile bu boşluğu hela olarak kullanmaya başlamıştı.

Friedrich Engels, İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu kitabının henüz üçüncü sayfasında böyle bir manzarayla karşılıyor okuru.

Bir ölümün, bir evin, bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Ancak anlattığı şey yalnızca yoksulluğun insan bedeninde bıraktığı izler değil. O bedeni o hale getiren toplumsal ilişkiler, çalışma koşulları, barınma sorunu ve bütün bunları üreten düzen.

Engels'in anlatısında yoksulluğun acısı var ama yoksulluğu seyredilecek bir manzaraya dönüştüren bir anlatım yok. İşçiler yalnızca başlarına gelen felaketlerle, hastalıklarla ve çaresizlikleriyle yer almıyor kitapta. Aynı zamanda öfkeleri, itirazları, birbirleriyle kurdukları ilişkiler, gündelik hayatları ve değiştirme güçleriyle anlatılıyorlar.

Bugün sosyal bilimlerin pek çok alanında incelenen, üzerine tartışmalar yürütülen bu eser, gazetecilik açısından da önemli bir kapı aralıyor. Prof. Dr. Gamze Yücesan'la, 206. yaşı vesilesiyle Friedrich Engels'in İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu kitabına bir de gazeteciliğin penceresinden bakıyoruz.

Gençlik yıllarında Engels

Sahada olmak, dışarıdan seyretmemek

Engels bu kitabı kaleme aldığında henüz 24 yaşındaydı. 1844'ün sonları ile 1845'in ilk aylarında yazdığı çalışma, 1845'te yayımlandı. Manchester'da bulunduğu yıllarda işçi sınıfının yaşamına yakından tanıklık etti. Ancak bu tanıklığı, uzaktan gözlem yapan bir araştırmacının notlarından ibaret değildi.

Yücesan'ın üzerinde özellikle durduğu noktalardan biri bu. Engels, işçilerin yaşadığı koşulları dışarıdan seyretmek yerine onların dünyasının içine girmeye çalışıyor. Evlerini, sokaklarını, mahallelerini, fabrikalarını ve gündelik ilişkilerini anlamaya yöneliyor. İşçilerin yalnızca üretim sürecindeki konumlarını değil, üretim dışında kalan yaşamlarını da inceliyor.

Yücesan, Engels'in bu yaklaşımını anlatırken onun yalnızca gözlem yapan bir anlatıcı olarak kalmadığını vurguluyor:

Kendisi dışarıdan gözlemci olarak bakmıyor, içeride.

Bir işçinin evine girdiğinde yalnızca kaç kişinin aynı odada yaşadığını kaydetmiyor. O evin mimari yapısına, mutfağına, yemeklerine, temizlik ve sağlık koşullarına bakıyor. İnsanların hangi hastalıklara yakalandığını, hangi işlerde çalıştığını, hangi kazalarla karşılaştığını, nasıl beslendiğini ve nasıl yaşlandığını anlamaya çalışıyor.

Ölümü de yaşamın bir parçası olarak ele alıyor. İşçi cenazelerine, eğlencelerine, gündelik buluşmalarına ve birbirleriyle kurdukları ilişkilere bakıyor.

Yücesan, Engels'in bu yönteminin önemini şöyle anlatıyor:

Yalnızca gözlemlemek değil, onların dünyasında karşılaştıklarını görmeye çalışmak. Asıl önemli olan bu. Kendisi dışarıdan bir gözlemci gibi davranmıyor.

Yücesan, Engels'in zaman zaman doğrudan çatışmaların içine girdiğini, kimi durumlarda kavganın taraflarından biri haline geldiğini de hatırlatıyor. Çünkü Engels'in sahası, dışarıdan izleyebileceği durağan bir manzara değil; çatışmaların, sınıfsal ilişkilerin ve mücadelelerin sürdüğü canlı bir hayat.

Üstelik Engels yalnızca gördüklerini aktarmakla yetinmiyor. Gördüklerinin nedenlerini de açıklamaya çalışıyor. Yücesan'a göre onu değerli kılan özelliklerden biri de bu:

Yalnızca anlamaya değil, açıklamaya çalışıyor. Toplumsal olanın neden ve sonuçlarını görmeye çalışıyor. Bütün parçalanmışlığına rağmen hayatın ortak zeminindeki şeyi, ortak zemindeki direniş damarlarını arıyor.

Dolayısıyla karşımızda yalnızca işçi mahallelerini gezen, gördüklerini betimleyen bir yazar yok. Üretim ilişkileriyle gündelik hayatı birlikte ele alan, bir sokağın, bir hastalığın ya da bir ölümün arkasındaki toplumsal nedenleri arayan bir Engels var.

Acıyı seyirlik hale getirmeden işçileri anlatmak

Engels'in anlatısında dikkat çeken bir diğer özellik, işçi sınıfının yaşamını bir mağduriyet hikâyesine hapsetmemesi.

İşçilerin ağır koşullarda yaşadıklarını anlatırken bir acıma dili kurmuyor. Yoksulluğu, hastalıkları ve ölümleri okurun karşısına yalnızca duygusal bir etki yaratmak için çıkarmıyor.

Yücesan'a göre Engels'i bugün de önemli kılan noktalardan biri bu:

O zor koşulları yazarken ne bir mağduriyet dili var ne de bir acıma duygusu. Geleceği kuracak insanların şu an yaşadıklarını görmemiz gerekiyor.

Yücesan bu yaklaşımın politik anlamına özellikle dikkat çekiyor. İşçilerin yaşadığı zorlukları anlatırken onları yalnızca acı çeken, yardıma muhtaç ve çaresiz insanlar olarak resmetmek, gerçeğin önemli bir bölümünü dışarıda bırakmak anlamına geliyor.

Şu tarihin tekerleğini geriye götürmeye çalışanların karşısında, insanların bugün yaşadıkları zorlukları elbette görmek gerekiyor. Ama bu, bir acıma duygusu yaratmak için yapılmamalı.

Engels'in işçilerle kurduğu ilişki de tam burada belirginleşiyor. Yücesan bu yaklaşımı, Nazım Hikmet'in ve Orhan Kemal'in eserlerinde de karşılaştığımız bir sahiplenme duygusuyla açıklıyor:

Orhan Kemal'de sevdiğimiz şey gibi. İşçi sınıfını bütün çaresizliğiyle, öfkesiyle, bazen cesaretsizliğiyle ama aynı zamanda neşesiyle, kahkahasıyla sahiplenmek. Nazım'da da böyle bir şey var. Bütün zayıflıklarıyla, bütün özellikleriyle bizimkiler.

Engels'in anlatısında acı ile öfke yan yana duruyor. Ancak öfke, umutsuzluğun değil, değiştirme ihtimalinin bir parçası olarak ele alınıyor. Yücesan'ın da altını çizdiği gibi, Engels işçi sınıfının yaşadığı koşulları anlatırken onun direniş damarlarını da arıyor.

Kitabın Türkiye'deki ilk baskılarından birine örnek.

İşçiyi anlatırken burjuvazinin de portresini çizmek

Engels'in kitabında yalnızca işçi sınıfının yaşamı yok. İşçi sınıfına bu yaşamı dayatan burjuvazinin dünyası ve işçilere bakış açısı da ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

Kitabın 165. sayfasında Engels, egemen sınıfın işçilere yaklaşımını oldukça sert ifadelerle anlatıyor: "İşçiler hayvanın en kalın kafalısı gibi bir tek eğitim biçimi ile, kamçıyla muamele edilir; ikna ederek değil ama zor gücüyle boyun eğdirerek."

Ardından egemen sınıfa karşı duyulan öfkenin anlamını ortaya koyuyor: "Egemen sınıfa karşı öfkeyle dolup taştıkları sürece insandırlar, boyunduruk altında sabırla eğildikleri anda hayvanlaşırlar."

Engels burada insan olmanın gereğini, burjuvazinin yarattığı düzene boyun eğmemekte, ona karşı isyanı ve nefreti canlı tutmakta buluyor.

İşçilerin hayvan gibi muamele gördüklerini anlatırken asıl soruyu da tersinden soruyor: İnsanlara hayvan gibi davranılan bir düzende, onların bu koşullarda yaşamak zorunda bırakılması değil, bu düzene karşı çıkmaları neden şaşırtıcı olsun?

Bu yaklaşım, kitabın bütününe yayılan sınıf bakışını da açıklıyor. Engels, işçilerin yaşamını anlatırken burjuvazinin nasıl zenginleştiğini, nasıl bir toplumsal düzen kurduğunu ve bu düzenin kendisini nasıl yeniden ürettiğini de gösteriyor.

Dolayısıyla kitapta karşımıza çıkan yalnızca bir yoksulluk tablosu değil. Birbirine karşıt iki sınıfın, iki ayrı yaşam dünyasının ve bunların arasındaki çatışmanın resmi.

Prof. Dr. Gamze Yücesan

Bir sokağın, bir evin, bir hayatın hikâyesi

Engels'in gözlem gücünü gösteren ayrıntılardan biri de mekânı ele alış biçimi.

İşçilerin yaşadığı mahalleleri, sokakları, konutları ve çalışma alanlarını incelerken mekânı toplumsal ilişkilerden bağımsız bir dekor olarak değerlendirmiyor. Bir kentin nasıl kurulduğu, kimlerin hangi sokaklarda yaşadığı, hangi insanların sağlıklı bir eve sahip olabildiği ve kimlerin yaşam alanlarından mahrum bırakıldığı, sınıfsal eşitsizliğin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Kitabın 75. sayfasında yer alan şu cümle, bu yaklaşımın aynı zamanda ne kadar güçlü bir anlatım diliyle kurulduğunu gösteriyor:

Londra'da her sabah 50 bin kişi akşam başını nereye koyacağını bilmeksizin uyanıyor.

Bu cümlede bir istatistik var. Ama istatistik, kendi başına bırakılmıyor. Bir kentin gündelik hayatına, barınma sorununa ve insanların gelecek birkaç saat içinde nerede yaşayacaklarını bilememelerine dair bir gerçekliğin içine yerleştiriliyor.

Engels'in anlatısında mekân, insanın hayatından ayrı değil. Sokaklar, evler, fabrikalar, işçi mahalleleri; hepsi üretim ilişkilerinin ve sınıfsal eşitsizliklerin izlerini taşıyor.

Yücesan da Engels'in bu yönünü değerlendirirken onun yalnızca insanların yaşamlarını değil, yaşadıkları mekânları da anlamaya çalıştığını vurguluyor. Çünkü bir mahalleyi, bir evi ya da bir sokağı anlatmak, orada yaşayan insanların hayatını anlatmaktan ayrı düşünülemez.

Aynı bütünlük sağlık ve hastalık anlatısında da görülüyor. İşçilerin çalışma koşulları nedeniyle erken yıpranmaları, görme sorunları yaşamaları, makinelerden kaynaklanan yaralanmalar, kalp ve solunum hastalıkları yalnızca bireysel sağlık sorunları olarak ele alınmıyor. Bunların çalışma düzeniyle, ücretlerle, beslenmeyle ve barınma koşullarıyla ilişkisi kuruluyor.

İrlanda'dan İngiltere'ye göç eden emekçiler de bu tablonun dışında kalmıyor. Engels, göçü yalnızca insanların bir yerden başka bir yere hareket etmesi olarak değil, işçi sınıfının yaşamını ve emek piyasasını biçimlendiren toplumsal bir olgu olarak değerlendiriyor.

Böylece bir evin içinden bir kentin sokaklarına, bir işçinin hastalığından göçmenlerin yaşamına uzanan geniş bir anlatı kuruluyor.

İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu kitabının orijinal baskısından

Gözlem, belge ve işçinin sözü

Engels'in kitabının gazetecilik açısından düşündürücü yanlarından biri de kullandığı kaynaklar.

Çalışma yalnızca kişisel gözlemlere dayanmıyor. Engels, İngiltere'deki işçi sınıfının durumunu incelerken nüfus sayımı kayıtlarından resmî istatistiklere, parlamento raporlarından fabrika ve maden incelemelerine, sağlık verilerinden mahkeme kayıtlarına kadar farklı kaynaklardan yararlanıyor.

Bunları işçilerin doğrudan anlatımları ve kendi gözlemleriyle birlikte değerlendiriyor.

Yücesan'ın burada dikkat çektiği nokta, işçilerin yalnızca hakkında konuşulan insanlar olarak kalmamaları. İşçilerin kendi ifadeleri, tanıklıkları ve yaşadıkları olaylara ilişkin aktarımları anlatının temel kaynakları arasında yer alıyor:

İşçiler onun için temel kaynak. Ama yalnızca onların anlattıklarıyla da yetinmiyor. İstatistiklere, raporlara, parlamento kayıtlarına bakıyor. Resmî olan ne varsa inceliyor.

Bu, bugün emek haberciliğinde de karşılığını bulması gereken bir yaklaşım. İstatistikleri ve resmî raporları kullanmak önemli ama bunların anlattığı gerçekliği sahada sınamak, o verilerin arkasındaki insanları dinlemek de gerekiyor.

Bir gazetecinin elindeki rapor, o raporda adı geçmeyen ya da sayıya dönüşmüş insanların yaşamını anlamaya tek başına yetmez. Aynı şekilde tek bir insanın yaşadıklarından yola çıkarak bütün toplumsal gerçekliği açıklamak da mümkün değil.

Engels'in yönteminde belgeler, gözlemler ve insanların kendi sözleri birbirini tamamlıyor.

Yücesan'ın Engels'te gördüğü üç aşamalı yaklaşım da burada belirginleşiyor:

İşçi sınıfına dair yazıyor, onları görünür kılıyor. İşçi sınıfı için yazıyor. Bir de işçi sınıfının bakış açısıyla politikleştiriyor.

Bu üçlü yaklaşım, Engels'in çalışmasını sıradan bir gözlem metninden ayıran özelliklerden biri. İşçi sınıfına dair olanı görünür kılmak, işçi sınıfı için bir anlatının parçası haline getirmek ve onun bakış açısıyla politikleştirmek...

Engels, yalnızca işçiler hakkında yazmıyor. İşçi sınıfının kendi yaşamına ilişkin gerçekliği kendi bakış açısından anlamlandırmasına da imkân veren bir anlatı kuruyor.

Gerçeği patronların ve egemenlerin penceresinden değil, emekçilerin gözünden anlatan gazeteciliğin yaşaması için soL'a abone olun.

Engels'in çağında gazetecilik

Engels'in çalışmasını gazetecilik tarihi içinde değerlendirirken bir tarihsel ayrımı da yapmak gerekiyor.

1840'lı yıllarda İngiltere'de toplumsal sorunlara yönelen, araştırma ve tanıklık üzerine kurulu bir gazetecilik damarı gelişiyordu. Bu gelenekte gazeteciler ve yayınlar, yoksulların yaşam koşullarını daha geniş okur kitlelerine aktarmaya çalışıyordu.

Bu çalışmaların yöntemleri arasında kişisel gözlem, görüşmeler, istatistiklerin derlenmesi ve farklı belgelerin incelenmesi bulunuyordu. İşçi sınıfının yaşam koşullarını konu alan parlamento soruşturmaları ve sosyal araştırmalar da bu gazetecilik birikimini besliyordu.

Ancak bu yayınların tamamını işçi sınıfının bakış açısını benimseyen devrimci bir gazetecilik olarak tanımlamak doğru olmaz. Bir bölümü, yoksulluğun toplumsal huzursuzluğa yol açacağı endişesiyle reform talep eden orta ve üst sınıflara sesleniyordu. Engels'in ayırt edici özelliği ise işçi sınıfının yaşamını onun tarihsel ve toplumsal konumundan hareketle açıklamasıydı.

1800'lü yıllarda İngiltere'de emekçiler

Bugün neden yeniden Engels?

Yücesan'la yaptığımız konuşmanın önemli bir bölümü de bugün gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara ayrılıyor.

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte gazetecilik giderek masa başına çekiliyor. Basın açıklamalarından, resmî duyurulardan, siyasetçilerin açıklamalarından ve kurumların paylaştığı istatistiklerden haber üretmek kolaylaşıyor. Buna karşılık insanların gündelik hayatına girmek, sahada bulunmak, onların yaşadıklarını anlamak ve görünmez bırakılan gerçekliği ortaya çıkarmak giderek daha fazla önem kazanıyor.

Yücesan, gazeteciliğin yeniden sahaya çıkması gerektiğini söylerken Engels'in yöntemine dönüyor:

Dijitalleşmenin artmasıyla gazetecilik artık daha fazla masa başına çekiliyor. Basın bültenleri, basın açıklamaları üzerinden haber yapılıyor. Oysa bugün hiç olmadığı kadar insanların hayatına dahil olmamız gerekiyor. Engels'in insanlarla, işçi sınıfıyla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmemiz gerekiyor.

Bugün her şeyi gördüğümüzü düşündüğümüz bir iletişim çağında yaşıyoruz. Haritalar, kameralar, sosyal medya paylaşımları ve anlık görüntüler dünyanın her yanını önümüze getiriyor. Ancak bu görüntü bolluğu, toplumsal gerçekliğin bütününü gördüğümüz anlamına gelmiyor.

Yücesan bu yanılsamaya dikkat çekiyor:

Şimdi bize sürekli şöyle bir yanılgı sunuluyor: Her şeyi biliyoruz, her şeyi görüyoruz. Oysa bugün de görünmeyen çok fazla şey var.

Bir mahallede yaşayanların mutfak kültürünün nasıl değiştiğini, bir kadının evin hangi köşesinde kendine ait bir alan bulabildiğini ya da bir ailenin gündelik hayatını hangi koşulların belirlediğini anlamak için yalnızca uzaktan bakmak yetmiyor. Yücesan, gecekondularda yaşayan ailelerin mutfak kültüründeki değişimi inceleyen bir çalışmayı örnek veriyor. Bir dönem evin dışında, kadının kendisine ait bir alan olarak kullanılan mutfağın, daha sonra TOKİ konutlarının standartlaşmış yaşam alanlarında nasıl değiştiği üzerine düşünmek gerektiğini söylüyor.

Mesele yalnızca bir evin mimarisi değil. O evin içindeki insanların yaşamları, ilişkileri ve gündelik alışkanlıkları.

Yücesan'ın işaret ettiği gibi, bugün de görünmeyeni görünür kılmak için sahaya da çıkmak gerekiyor. Bir işçinin evine girmek, bir sokak süpürgecisinin sabah mesaisini izlemek, geçinemeyen bir emeklinin market indirimlerini takip etmek zorunda kalışını anlatmak ya da bir öğretmenin kitap ve dergi alabilmek için yaptığı hesabı görmek bir gerçekliğe oturuyor.

İşçi sınıfının yaşamına bakıldığında tüm bu tablo ortak bir maddi zeminde buluşuyor.

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Hayatı emekçilerin gözünden yeniden kurmak

Yücesan'ın özellikle vurguladığı noktalardan biri de toplumsal gerçekliğin parçalanması.

Sosyal bilimlerde ve gazetecilikte her meselenin ayrı bir uzmanlık alanına hapsedilmesi, hayatın bir bütün olarak anlaşılmasını kimi zaman zorlaştırabiliyor. Sağlık, eğitim, mimarlık, kültür, ekonomi ve siyaset kendi sınırları içinde ele alınıyor. Oysa bunların tümü aynı toplumsal hayatın parçaları.

Yücesan, Engels'in bu parçalanmışlığa karşı bakışını şöyle açıklıyor:

Toplumsal gerçekliğin parçalanmasına karşı toplumsal bütünlüğü savunuyor. Sosyal bütünlüğü işçi sınıfının üzerinden kuruyoruz.

Yücesan'a göre yalnızca uzmanlık alanlarının kendi sınırları içinde sürdürdüğü tartışmalarla yetinmek, hayatın önemli bir bölümünü görünmez kılıyor:

Sağlık alanında doktorlar tartışılıyor, sağlıkta şiddet tartışılıyor ama sağlık emekçisi yok. Mimarlık konuşuluyor, mekân tartışılıyor ama mekâna işçi tarafından bakılmıyor. Bütün bu tartışmaları işçi sınıfının gözüyle yapmak çok kıymetli.

Bir öğretmenin geçim derdi de yalnızca ekonomik bir haber değil. Aynı zamanda eğitim, kültür ve toplum üzerine yürütülen tartışmaların da bir parçası. Bir müzik öğretmeninin konsere gidememesi, bir edebiyat öğretmeninin kitap ve edebiyat dergisi alamaması, yalnızca bireysel yoksunluklar olarak görülemez.

Yücesan'ın verdiği örnekler, emek haberinin sınırlarını da genişletiyor. Çünkü işçinin yaşamı işyerinde başlayıp bitmiyor. İşçinin sağlığı, evi, beslenmesi, çocuğunun eğitimi, kültürel yaşama erişimi, ulaşımı ve geleceğe ilişkin beklentileri de emek haberciliğinin konusu.

Hayatın her alanına işçi sınıfının gözünden bakmak, toplumsal gerçekliği yeniden bütünlüklü biçimde kurabilmenin yollarından biri.

Nesnel ama taraflı bir gazetecilik mümkün mü?

Burada gazeteciliğin en çok tartışılan kavramlarından biri de yeniden karşımıza çıkıyor: Nesnellik.

Engels'in çalışmasına bugünün gazeteciliğinden bakıldığında, nesnel olmakla tarafsız olmak arasındaki farkı yeniden düşünmek gerekiyor.

Nesnellik, yaşananları çarpıtmadan, kanıtlara dayanarak, gerçekliği bütünlüklü biçimde ortaya koymakla ilgili. Ancak bu, sömürenle sömürülen arasında, patronla işçi arasında toplumsal ilişkileri ve güç eşitsizliklerini yok sayan bir eşit mesafe iddiası anlamına gelmiyor.

Engels'in anlatısında işçilerin yaşadıkları, çalışma koşulları ve tanıklıkları var. Bunun yanında burjuvazinin işçi sınıfına yönelik yaklaşımı, ekonomik çıkarları ve toplumsal düzen içindeki konumu da inceleniyor.

Bir gazeteci bu gerçekliği belgeleriyle, istatistikleriyle ve tanıklıklarıyla ortaya koyabilir. Bunu yaparken hangi toplumsal gerçekliğe ışık tuttuğunu da gizlemek zorunda değildir.

Yücesan'ın Engels'te gördüğü bu yaklaşım, günümüzde emek haberciliği açısından da önemli bir tartışma başlığı oluşturuyor.

Çünkü ana akım medyanın haberlerinde emekçiler çoğu zaman ya bir istatistiğin içine sıkıştırılıyor ya da bireysel bir mağduriyet hikâyesinin öznesi haline getiriliyor. Bir işçinin yaşadığı acı, çoğu zaman o acıyı üreten düzenin üzeri örtülerek seyirlik bir görüntüye dönüştürülüyor.

Yücesan bu durumu konuşurken acının anlatılma biçimine de dikkat çekiyor. Ana akım medyanın çoğu zaman acıyı seyirlik hale getirdiğini, mağduriyet hikâyelerinin arkasındaki toplumsal nedenleri görünmez kıldığını söylüyor.

Engels'in kitabı ise başka bir yol gösteriyor. İşçilerin yaşadığı acıyı anlatırken o acının nedenlerini, sınıfsal ilişkileri ve buna karşı gelişen öfkeyi de ortaya koyuyor.

Diğer taraftan siyasetin gündelik açıklamaları ve düzen partilerinin birbirleriyle yürüttükleri tartışmalar haber gündeminin merkezini kaplıyor. Böylece hayatın asıl yükünü taşıyanların ne yaşadığı, nasıl çalıştığı, nasıl geçindiği ve neye itiraz ettiği arka plana itiliyor.

Yücesan'ın değerlendirmesiyle haberin değerini de yeniden düşünmek gerekiyor. Emek haberini yalnızca çalışma yaşamına ilişkin istatistiklere, ücret görüşmelerine ve sendikal gelişmelere indirgememek gerekiyor. Emek haberleri aynı zamanda yaşam haberleri.

Çünkü işçi sınıfının mücadelesi yalnızca üretim alanında değil, yaşamın bütününde sürüyor.

Engels'i bugün yeniden hatırlamak, gazeteciliğin yalnızca neyi haber yaptığına değil, haberi kimin gözünden anlattığına da bakmak demek.

Görünmeyeni görünür kılmak, gördüğünü açıklamak, işçilerin kendi sözlerine yer açmak ve onların yaşamını toplumsal bütünlük içinde değerlendirmek...

İşçi sınıfının acısını seyirlik hale getirmeden, öfkesini ve değiştirme gücünü de anlatan bir gazetecilik.

Engels'in yıllar önce açtığı bu yol, bugün de önümüzde duruyor.

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