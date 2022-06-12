Gazetecilerin gözaltı süresi iki gün daha uzatıldı

Diyarbakır’da 8 Haziran’da evlerine ve çalıştıkları kurumlara yapılan baskınla gözaltına alınan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdür Mehmet Ali Ertaş, JİNNEWS Haber Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ve Ömer Çelik’in de aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi ek gözaltı süresi için Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.

Dokuz8 Haber'in aktardığına göre, adliyeye getirilen gazeteciler, burada uzun süre boyunca kelepçeli şekilde bekletildi. Gazetecilerin tepki vermesi üzerine kelepçeler çıkartılırken, gazetecilerin gözaltı sürelerinin iki gün daha uzatılması yönünde karar verildi.

Dört gündür gözaltında olan gazeteciler hakkında verilen iki günlük gözaltı süresiyle birlikte, gazeteciler 6 gün gözaltında kalmış olacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tekli hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.