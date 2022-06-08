Çok sayıda gazeteciye ev baskınıyla gözaltı: En az 16 gazeteci gözaltında

Diyarbakır’da DFG Eşbaşkanı Serdar Altan ile JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu en az 16 gazeteci gözaltına alındı.



Diyarbakır’da polisler, sabah saatlerinde çok sayıda gazetecinin evine baskın düzenledi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JİNNEWS editör Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynep Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu ve Remziye Temel gözaltına alındı.



Baskın sırasında gözaltına alınan gazetecilerin telefon ve kimi dijital materyallerine el konuldu.



JINNEWS’in Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bürosuna da eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında, bilgisayar ve harddiskler ile kimi kitap ve dergilere de el konuldu.



Gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.