Gazeteciler, Diyarbakır’da gözaltında tutulan 20 meslektaşı için DİSK Basın-İŞ’te açıklama yaptı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın- İş) öncülüğünde gazeteciler, Diyarbakır’da gözaltına alınan 20 gazeteciye ilişkin sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı açıklamanın yapıldığı salona, “Nefes alamıyoruz, gazetecilik boğulamaz” yazılı pankart asıldı.
Açıklamada gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.