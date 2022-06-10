Gazetecilerin gözaltı süresi 2 gün uzatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 20'si gazeteci olmak üzere 21 kişi hâlâ gözaltında tutuluyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan gazetecilerin tek kişilik hücrelerde tutulduğu öğrenilirken, 21 kişinin gözaltı süresi 2 gün uzatıldı.

Gözaltı süresinin uzatılmasına, "aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanması ve gazetecilerin çalıştıkları yapım şirketlerinde aramanın devam etmesi" gerekçe gösterildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tekli hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.

Gözaltı süresi uzatılan gazetecilerin isimleri şöyle:

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz, Kadir Bayram ve Feynaz Koçuk.