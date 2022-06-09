'Gözaltındaki gazeteciler tekli hücrelerde tutuluyor'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 20 gazeteci olmak üzere 21 kişi hâlâ gözaltında tutuluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nde tutulan gazetecilerin dosyasında kısıtlılık kararı bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, hakkındaki suçlamalar henüz bildirilmeyen gazeteciler tek kişilik hücrelerde tutuluyor.



Gözaltında olan gazeteciler şöyle: “Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş,ve gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz ve Kadir Bayram.



Aynı soruşturma kapsamında Feynaz Koçuk da Gebze'de gözaltına alındı.