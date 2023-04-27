Gazetecileri darp eden polisler hakkında takipsizlik kararı

16 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanan meslektaşları için 5 Temmuz’da Ankara’da basın açıklaması yapmak isterken darp edilerek gözaltına alınan gazeteciler Yıldız Tar, Deniz Nazlım ve Sibel Yükler; ilgili kolluk görevlileri hakkında “işkence”, “hakaret”, “suçu bildirmeme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle yaralama” suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

MLSA'dan Murat Kök'ün haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı Vahit Özcan, 25 Nisan 2022 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Savcı: Yaralanmalar ciddi değil

Polislerin 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca zor kullanma yetkileri olduğunu hatırlatan savcı, gazetecilerin “polise direnç” göstererek “saldırgan tavırlar” sergilediğini iddia etti ve polislerin kanunla verilen yetkilerini kullandıklarını öne sürdü.

Savcı Özcan, gözaltına alınan gazetecilerin götürüldükleri Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde hazırlanan ve “Müştekilerdeki yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ve basit tıbbi müdahale gerekmeyecek ölçüde olduğu” tespitini içeren raporu dikkate aldı ve “kolluk görevlilerinin zor kullanma yetkisinin sınırını aşarak kasten yaralama ve işkence suçlarını işlediklerine” dair yeterli delil olmadığına kanaat getirdi.

Gazetecilerin söz konusu raporun fiziki muayene yapılmadan düzenlendiği yönündeki beyanlarına itibar etmeyen savcı, gazeteciler Yıldız Tar ve Sibel Yükler’in 6 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan (TİHV) aldıkları ve gazetecilere uygulanan şiddetin “işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele kapsamında değerlendirilmesi gerektiği”nin kayıt altına alındığı raporu ise dikkate almadı.

Bilirkişi kimin kimi darp ettiğini bulamadı

Gazetecilerin avukatlarının dosyaya sunduğu görüntüleri bilirkişiye gönderen savcı, bilirkişinin 6 Nisan 2023 tarihinde raporunu tamamladığını belirtti.

Bilirkişinin “olumsuz görüntüye rastlanılmadığı”nı bildirdiği rapor ise kararda şöyle özetlendi: “… bu video kayıtlarının (muhtemel) bir cep telefonu ile kayıt altına alındığı, farklı farklı açıları çekim yaptığı, çekim yaptığı yere odaklandığında orada kalabalık sivil kıyafetli kişilerin olduğu ve bir arbedenin çıktığı ancak kameranın farklı farklı açıları çekmesi ve sürekli hareket halinde olması nedeniyle arbede anında kimin kime karşı eylemde bulunduğunun net anlaşılamadığı, video kaydının sonuna doğru kamera görüş açısına yerde yatan bir kişinin yansıdığı görülmüş bu arada orada bulunan fazla sayıda konuşan kişinin olması nedeniyle konuşmaların çözümünün yapılamadığı, diğer video kaydında ise yine kameranın farklı farklı açıları çektiği anda sivil kıyafetli bir erkeğin karşısındaki erkeği iteklediği ve daha sonra karşılıklı konuştukları…”

Darp edilen gazeteciler hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü belirten savcı Özcan, “Olayımızda, başka bir grubun Doğu Türkistan’ın Urumçi Kentinde meydana gelen olayların yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlemesi nedeniyle kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin olay yerinden uzaklaştırılmak istendiği, polise karşı direnen müştekilerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla en basit haliyle polisin zor kullanma yetkisini kullandığı, kolluk görevlilerinin zor kullanma yetkisinin sınırını aşarak kasten yaralama ve işkence suçlarını işlediklerine, yine görevlerini kötüye kullandıklarına dair kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı anlaşılmakla” diyerek takipsizlik kararı verdi.

Gazetecilerin avukatları, savcılığın kararına itiraz edecek.

Kovuşturmaya yer yok kararı veren savcı Vahit Özcan, kadınların giyim tarzlarını hedef alarak, “Sokaklar kasap dükkanı gibi” diyen imam Halil Konakçı hakkındaki suç duyurusunu işleme koymayarak suç duyurusunda bulunan avukatın kişisel bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığı ile paylaştığı için “anayasaya aykırı davranmaktan” Başsavcılığa şikayet edilmişti.