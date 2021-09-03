Gazetecilere yönelik saldırı, engelleme ve soruşturmalar Ağustos ayında da devam etti

CHP’nin açıkladığı "Ağustos ayı Basın Özgürlüğü Raporu"na göre basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik saldırı ve engellemeler artarak devam etti.

Ağustos ayında 10'dan fazla gazetecinin fiili saldırıya uğradığı, onlarcasının görevini yapmasının engellendiği, adli tatile rağmen gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldığı ve RTÜK tarafından 6 televizyon kanallarına ağır cezalar verildiğine dikkat çeken Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Zaten gazetelere, televizyonlara, internet sitelerine her tür haksız hukuksuz baskı ve sansür var. Gazeteciler saldırıya uğrarken, görev yapmaları engellenirken, tek adam yönetiminin hala yeni yasaklar getirme arayışı inanılır gibi değil. Türkiye’nin yeni yasaklara değil basın özgürlüğünün tam ve eksiksiz uygulanmasına ihtiyacı var" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yaptığı haber nedeniyle "hakaret" suçundan hapis cezasına çarptırılan Hataylı gazeteci Halit Basık'ın ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden kararına dikkat çeken Çakırözer, "Bu özgürlükçü karar ışığında TCK’nın hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarına hapis cezası öngören hükümlerinin artık kaldırılması hukukun üstünlüğünün gereğidir" çağrısında bulundu

Çakırözer'in açıkladığı Ağustos ayı basın özgürlüğü raporuna göre 10'dan fazla gazeteci saldırıya uğrarken, RTÜK 6 televizyon kanalına 9 farklı ceza uyguladı.

Raporda vurgulanan basın özgürlüğü ihlalleri şunlar:

Gazetecinin şüpheli ölümü

Kırım Haber Ajansı’nın Türkiye temsilcisi Aydın Taş Ankara’daki ofisinde ölü bulundu. Bağımsız gazetecilik yapan Emre Erciş, İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı. Halk TV sunucusu Can Coşkun İstanbul Havalimanı'nda 3 kişinin saldırısına uğradı. BirGün gazetesi yazarı, sanatçı Güvenç Dağüstün, konseri sonrasında saldırıya uğradı. Yeniçağ yazarı Murat Ağırel sosyal medyada üzerinden tehdit edildi.

Halk TV'nin canlı yayını da bir grup tarafından basıldı. Saldırganlar kısa süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kadına şiddet çekimine gözaltı

BirGün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin İstanbul’da kadına şiddet vakasını görüntülediği sırada ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ gerekçesiyle; gazeteci Ozan Acıdere de Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına yönelik protestoları takip ederken gözaltına alındı.

Akreditasyon ve engellemeler

Yangınları takip etmek isteyen FOX, Halk TV ve Reuters muhabirlerinin bakanları izlemesine akreditasyon gerekçesiyle izin verilmedi.

Ankara’da kadın cinayetleri protestolarını takip eden JinNews muhabiri Sevim Sütçü ile Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran’ın; Altındağ’da Suriyeli göçmenlere yönelik saldırıları takip eden gazeteciler Seda Taşkın ve Büşra Taşkıran haber takibi polisler tarafından engellendi.

TRT'de işten çıkarma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Marmaris ziyaretini takip eden BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak’ın, köylüler ile kamuya açık olarak yaptığı görüşmenin kayıt altına alması engellendi.

TRT’nin 22 yıllık montajcısı Deniz Salmanlı ise, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı tweet paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldı.

Basına soruşturmalar

Ağustos ayında adli tatile rağmen gazetecilere haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle davalar açıldı. Adıyaman’da yayınlanan Gerger Fırat gazetesinin Haber Müdürü Özgür Boğatekin, Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılırken, Kanbal hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeni Yaşam’dan İbrahim Karakaş, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, JinNews muhabiri Hikmet Tunç’a da haberi nedeniyle 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Soru önergelerine dava

BirGün gazetesi yayın koordinatörleri İbrahim Varlı ve Yaşar Aydın ile muhabir İsmail Arı hakkında sitede yayınlanan bir haber nedeniyle, TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında ise yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Yazar Yavuz Ekinci hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlendi.

Bianet editörü Evrim Kepenek de çocuk istismarına ilişkin bir haberi sonrasında ifadeye çağrıldı.

CHP milletvekili Murat Emir’in Sağlık Bakanlığı ihalelerine ilişkin soru önergesini haberleştiren Cumhuriyet’e, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı tarafından 100 bin TL’lik dava açtı.

RTÜK cezaları

Orman yangınlarındaki ihmallerin haberleştirilmesinden rahatsız olan iktidar, kanalları RTÜK eliyle cezalandırdı. Önce kanallara yayınlarıyla ilgili uyarıda bulunan RTÜK bununla da yetinmeyerek FOX TV, KRT, TELE 1, Habertürk, Halk Tv, TV 35’e yangınlarla ilgili haber bültenleri ve tartışma programları nedeniyle 9 kez idari para cezaları kesti.

Halk TV hakkında, gazeteci İsmail Saymaz’ın yorumları gerekçe gösterilerek yeni bir inceleme daha başlatıldı.Halk TV KabloTV’de yer alabilmek için üç yılda yaptığı on başvurudan olumlu sonuç alamadı.

Erişim engellemeleri

Jinnews’in internet adresine 32’nci kez erişim engeli getirilirken üç siteye daha erişim engeli getirildi

Bianet’in gazeteci yargılamaları, 17-25 Aralık Operasyonları, Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı iddaları, şehir hastaneleri ve birçok toplumsal konuya ilişkin içeriklerin yer aldığı 141 haberine erişim engeli getirildi.

Halkbank, Fettah Tamince, şehir hastaneleri ile ilgili bazı haberlerin yanı sıra İfade Özgürlüğü Derneği’nin erişim engellerini duyurduğu EngelliWeb sitesindeki içerikleri de erişime engellendi.

AYM kararı emsal olmalı

Ağustos ayında basın özgürlüğü alanında yaşanan tek olumlu gelişme Anayasa Mahkemesi’nin, Hatay'da yayın yapan Onuncu Köy isimli yerel gazetenin köşe yazarı Halit Basık’ın yaptığı haberler nedeniyle “hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılmasının “ifade ve basın özgürlüğünün” ihlali olduğuna hükmeden kararı oldu.

Çakırözer, “Bu önemli karar emsal olmalı: Haberi, twiti, yazısı nedeniyle gazeteciler hakkında dava açılmamalı, hapse atılmamalı. TCK’daki hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarına hapis cezası verilmesini düzenleyen maddeler de artık kaldırılmalıdır” dedi.