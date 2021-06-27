Gazeteci Bülent Kılıç polisten şikâyetçi oldu

Dün Beyoğlu'ndaki Onur Yürüyüşü sırasında polisin saldırısına maruz kalan gazeteci Bülent Kılıç, emniyet güçlerinden şikâyetçi oldu.

Kılıç, sırtına bastırılarak kelepçelenirken "Nefes alamıyorum" demişti.

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Beyoğlu Mis Sokak'taki olayları takip eden AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç'ın da polislerce yere yatırılıp kelepçelendiği görülmüştü.

Kılıç, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu dünyada hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan'a kalmayacak. #NefesAlamıyorum #Pride2021" ifadesini kullandı ve "Metin Göktepe'yi Eyüp spor salonunda öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar. Saolsun halk gazetecisine sahip çıktı. Tüm dostlar seferber oldu. Kolay değil öyle. Daha işimiz var" diye ekledi.