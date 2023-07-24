Gazetecilerden Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon' göndermesine tepki: 'Bu isimleri açıklasın'

CHP'de "değişim" tartışması medya kuruluşlarına sıçradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ile ilişkilerin sona erdiğini duyurduğu belediye başkanları ile toplantısında ismini vermediği gazetecileri parti genel merkezine karşı operasyon yürütmekle suçladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu “Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gazetecilerden tepki geldi. İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum'' dedi.

''CHP'den, CHP'li belediyelerden, 'Beşli Çete'den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim" ifadelerini kullanan Saymaz, şöyle devam etti:

"AK Parti’nin Kılıçdaroğlu için montaj video hazırlaması neyse… Kılıçdaroğlu’nun kimi gazeteciler hakkında iftiralara meydan verecek iddiaları dile getirmesi de odur. Kılıçdaroğlu, para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı."

Birçok gazeteci, tüm köşe yazarlarının töhmet altında bırakıldığını, bahse konu isimlerin derhal açıklanması gerektiği çağrısı yaptı:

Fatih Altaylı: Böyle ortaya atamazsın. Çık söyle. De ki 'şu, şundan para alıyor', 'bu, bundan reklam alıyor' de. Demedin mi bir sürü pırıl pırıl gazeteciyi töhmet altında bırakırsın. İsmail Saymaz mı, ben mi, kim? Haydi söylesin. Çıksın, hodri meydan. Varsa şerefsiz çık söyle. Ama söylemiyorsan şerefsizin kim olduğunu oturur, tartışırız.

Murat Ağırel: Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz. Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz.

Aytunç Erkin: Sözcü'nün deneyimli CHP muhabiri Başak Kaya’nın kulis haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilere maaş verilerek köşe yazısı yazdırıldığını söylemiş. Kılıçdaroğlu ne biliyorsa açıklamalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı.

Can Dündar: Kemal Kılıçdaroğlu bildiğini açıklamazsa bütün köşe yazarları zan altında kalır.