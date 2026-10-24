Gazeteciler sansüre, baskıya karşı bir araya geliyor

Çok sayıda basın meslek örgütü ortak eylem çağrısı yaparak, bugün (24 Ekim) “Sansüre hayır! Habere özgürlük” sloganıyla alanlara çıkıyor.

“Sansüre hayır, habere özgürlük” diyen basın meslek örgütleri, gazetecilerin tutuklandığı, Halk TV'nin kapatıldığı, T24 ve çok sayıda internet sitesine erişimin engellendiği, soL Haber’in de sosyal medya hesabının içinde olduğu yüzlerce hesabın sansürlendiği süreçte, TELE 1’e kayyım atanmasının birinci yılında, bugün saat 14.00'te çok sayıda kentte eşzamanlı eylemler ve kitlesel basın açıklamaları düzenleyecek.

soL'a yönelik iktidar saldırısına karşı gerçeğin sesini yükseltmek, yapılan bu haberlere destek vermek için tüm okurlarımızı abone olmaya çağırıyoruz.

'Gazetecilik teslim alınamayacak!'

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı da bir açıklama yaparak “Artık yeter, nefes alamıyoruz! Gazeteciliğin kuşatılmasına karşı alanlardayız” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yargıyı bir sopaya, devletin tüm olanaklarını baskı aracına dönüştüren iktidarın korkusu açık: Toplum üzerindeki kontrolünü kaybetmek!

Bu korkuyla basını susturmaya, halkın haber alma hakkını gasbetmeye ve ülkeye bir istibdat düzeni dayatmaya çalışıyorlar.

Ancak iktidarın çaresizlikle başvurduğu baskı, sansür ve tehditler gerçeğin sesini kısamayacak. Gazetecilik teslim alınamayacak!

Tüm meslektaşlarımızı bu kuşatmaya karşı ses çıkarmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Eylemden önce birçok kentte gazeteciler yan yana gelerek dövizlerini hazırlamaya başladı. Fotoğraf: İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı

Toplanma yerleri

Bugün birçok kentte eşzamanlı olarak düzenlenecek eylemlerin şehirlere göre toplanma yerleri şu şekilde:

Adana: Sanatçılar Parkı Basın Anıtı önü - 13.00

Ankara: Kolej Kavşağı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş ve açıklama - 14.00

Antalya: Attalos Heykeli önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş - 14.00

Bursa: Osmangazi - Şehreküstü Meydanı - 14.00

Diyarbakır: Adliye önünden BTK önüne yürüyüş - 14.00

Eskişehir: Köprübaşı - 14.00

İstanbul: Kadıköy Boğa Heykeli'nden meydana yürüyüş ve açıklama - 13.00

İzmir: Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden Liman'a doğru yürüyüş - 14.00

Kocaeli: İzmit Uğur Mumcu Parkı - 14.00

Van: Sanat Sokağı'ndan Kent Meydanı'na yürüyüş ve açıklama - 14.00

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