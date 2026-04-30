Gazeteci Tolga Şardan'a beş ay hapis cezası

Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı davadan hakim karşısına çıktı.

Şardan, yargıdaki usulsüzlüklerle ilgili MİT raporunu konu alan yazısına ilişkin ilk davada dezenformasyon suçlamasından beraat ederken, "devletin yargı organlarını aşağılama" suçundan beş ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'Kurumları alenen aşağılayan ben değilim, bu olayları gerçekleştiren personeldir'

“Jandarmada ‘yasak aşk’ skandalı” başlıklı yazıya ilişkin ikinci davada Şardan, “Bunu kamu yararı olarak gündeme getirdim. Gazeteci olarak hiçbir zaman karar vericileri ya da içindekilerle aynı kulvarda değildim. Herhangi bir rekabetim yok. Onlarla ilgili özel bir hukukum yok" dedi.

Haberde olayın geçtiği ili özellikle yazmadığını belirten Şardan, “Ben olayın geçtiği ili bile yazmadım… Bu yazılanlara ilişkin herhangi bir tekzip yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Şardan, suçlamalara ilişkin olarak, "Kurumları alenen aşağılayan ben değilim, olayların içindeki kurum personelidir. Kurum personeli çok yakışıksız şeyler gerçekleştirmiştir. Önünüzdeki dosyada bunların bazılarını ben kaleme aldım. Ben bunları yazarken utandım, gündeme getirirken utandım. Fakat bu yetkililer, bu personel bu olayları gerçekleştirmekte utanmadıysa bunun hesabı da bana sorulmaz. Kurumunu aşağılayan kendi üniformalı personelidir" diyerek gazetecilik yaptığını belirtti.

Savunma avukatları da aynı yazı nedeniyle daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini hatırlattı. Avukatlar, "Bir kişi aynı fiilden dolayı birden fazla kez yargılanamaz" dedi.

Avukatlar ayrıca, "Gazeteci kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Yazılanlar değil, varsa fiilleri gerçekleştirenler sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, ikinci davada "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.