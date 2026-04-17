İzmir’de gazeteci Turgay Kılıç gözaltına alınmıştı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir’de NEO TV çalışanı gazeteci Turgay Kılıç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, öğle saatlerinde Kılıç’ın çalıştığı NEO TV ofisine gelerek gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Gözaltı gerekçesinin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması olduğu belirtildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifadesi alınan Kılıç, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen Kılıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıç’ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gösterildi.

'Gazetecilik faaliyeti suç değildir'

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı da Kılıç’ın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İzmir Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı üyesi gazeteci Turgay Kılıç’ın ifadesinde, “Bu paylaşımları gazeteci kimliğimle yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği aktarıldı.

Dayanışma Ağı, iktidarın kendi sorumluluğunu gizlemek için gerçekleri halka ulaştıran gazetecileri hedef aldığını belirterek, “Gazetecilik faaliyeti suç değildir” vurgusu yaptı. Açıklamada, “Halkı endişe ve paniğe sevk eden sizin kurduğunuz mafyatik düzendir” denilerek Kılıç’ın derhal serbest bırakılması istendi.

Kılıç'ın serbest bırakılması sonrası, "Gazetecilik suç değildir. Tüm tutuklu arkadaşlarımız bırakılana dek mücadele edeceğiz" paylaşımı yapıldı.