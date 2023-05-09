Gazeteci Şule Aydın hakkında yakalama kararı

Gazeteci Şule Aydın hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' yakalama kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi

Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' yakalama kararı olduğunu açıklayan Gazeteci Şule Aydın, ifade vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin sosyla medya üzerinden açıklamada bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Polis aradı ve yakalama kararınız var dedi. Bahaneye ihtiyaçları yoktu ama ayıp olmasın elemet uyduralım demişler ve sağ olsunlar gerekçe olarak cumhurbaşkanına hakaret dediler. Ne diyordu az önce Erdoğan: önüne geleni tehdit edenlere izin vermeyin!

Bu arada panik yok şimdilik ifade verecegim sadece, akşam yayınıma çıkacağım biraz beklesinler."

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