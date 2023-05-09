Gazeteci Şule Aydın hakkında yakalama kararı

Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' yakalama kararı olduğunu açıklayan Gazeteci Şule Aydın, ifade vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin sosyla medya üzerinden açıklamada bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Polis aradı ve yakalama kararınız var dedi. Bahaneye ihtiyaçları yoktu ama ayıp olmasın elemet uyduralım demişler ve sağ olsunlar gerekçe olarak cumhurbaşkanına hakaret dediler. Ne diyordu az önce Erdoğan: önüne geleni tehdit edenlere izin vermeyin!

Bu arada panik yok şimdilik ifade verecegim sadece, akşam yayınıma çıkacağım biraz beklesinler."