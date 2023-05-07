Gazeteci Banu Acun havalimanında gözaltına alındı

Gazeteci ve eski 32. Gün editörü Banu Acun, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Uzun yıllar 32. Gün’de Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’la birlikte çalışan 32.Gün’ün eski editörlerinden Banu Acun bugün Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin TCK 301’i gerekçe göstererek çıkardığı yakalama emri uyarınca Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını içeriyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bugün Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alınana gazeteci Banu Acun’un hafta içinde savcılığa ya da hakimliğe ifade verme şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

