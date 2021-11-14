Gazeteci Sibel Hürtaş'ı darp eden polisler de rapor almış

Ankara'da "çoklu baro" yasasına karşı baro başkanlarının yaptığı eylemi takip ederken polisler tarafından darp edilen ve gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş hakkında Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Gazeteci Hürtaş’ın darp raporu dava dosyasına girdi. Hürtaş’ın “sağ omzunda, belinde hassasiyet olduğu, belinde kızarıklık bulunduğu” belirtilirken boynundaki hassasiyet nedeniyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildiği ve omuz ile akciğer grafiklerinin çekildiği belirtildi.

Öte yandan Hürtaş hakkında suç duyurusunda bulunan 4 polisten üçünün darp raporu aldığı ve gazeteci Hürtaş’ın kendilerini darp ettiğini ileri sürdüğü ortaya çıktı.

Polislerin gazeteci Sibel Hürtaş hakkında açtığı davanın bir sonraki duruşması 12 Nisan 2022 tarihinde görülecek. (ANKA)