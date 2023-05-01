Gazeteci Sedat Yılmaz'a gözaltında işkence: İşitme kaybı yaşadı

Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz, eşi Selma Yılmaz ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu evlerinden gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, dosyaya getirilen 24 saatlik avukat görüş kısıtlamasının ardından avukatlarıyla görüşen gazeteciler Yılmaz ve Müftüoğlu, Ankara’ya otobüsle getirilirken 15 saat boyunca kelepçe ile tutuldu, 24 saat boyunca da aç bırakıldı. Gazetecilerin, 15 saat içindeki talepleri ise görmezden gelindi.

Saldırıya uğradı

Avukatı ile görüşen gazeteci Yılmaz, yolculuğun ardından Ankara polisine teslim edildiği esnada araca bindirildiği sırada sağında bulunan bir polisin kafasına tekme attığını, kulağında işitme kaybı ve şiddetli ağrılar yaşadığını anlattı. Saldırı sırasında hakarete maruz kaldığını belirten Yılmaz, 15 saat boyunca kelepçe ile tutulmalarından ötürü boyun ve kol bölgesinde de şiddetli bir ağrının olduğunu vurguladı.

Avukatlar, Yılmaz’ın darp raporu için hastaneye götürülmesi için girişimlerde bulundu.