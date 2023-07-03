Gazeteci, sanatçı ve aydınlardan ‘Merdan Yanardağ’a özgürlük’ çağrısı

Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri çarpıtılarak hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’a destek sürüyor. Gazeteci, sanatçı ve aydınlar ‘Merdan Yanardağ’a Özgürlük’ çağrısı yaptı. Kampanyayı başlatan şair Tuğrul Keskin, ilk imza atan isimlerin yer aldığı açıklamayı paylaşırken gazeteci ve aydınlara da kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.

Açıklama ve ilk imzacılar şöyle:

''TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyonda yaptığı bir konuşmasının montajlanarak çarpıtılması üzerinden yapılan linç girişimini kınıyor, anayasa ve uluslararası sözleşmelerce teminat altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir şiddet girişimi olarak görüyoruz. Merdan Yanardağ’ın özgürlüğüne bir an önce kavuşması için yetkilileri vicdana ve hukuka çağırıyor, ekliyoruz; Aksi zulümdür, suçtur!''

Orhan Aydın, Ataol Behramoğlu, Nihat Behram, Kemal Okuyan, Zülfü Livaneli, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Müjde Ar, Levent Üzümcü, Sunay Akın, Ahmet Telli, Edip Akbayram, Suavi, Tuncay Mollaveisoğlu, Metin Uca, Orhan Alkaya, Tuğrul Keskin, Haydar Ergülen, İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli, Murat Muratoğlu, Ercan Karakaş, Yüksel Yalavo, Zeynep Oral, Kerem Görsev, Övgün Ahmet Ercan, Ali Kocatepe, Ayşenur Arslan, İrfan Aktan, Nebil Özgentürk, Ünal Ersözlü, Tuluhan Tekelioğlu, Sedef Kabaş, Alper Taş, Ümit Zileli, Miyase İlknur, Halil İbrahim Özcan, Yaşar Aydın, İbrahim Varlı, İbrahim Aydın, Nevzat Çelik, Sadık Gürbüz, Ümit Kartal, Eren Aysan, Şükrü Erbaş, Cevat Çapan, Nesimi Aday, Aysun Kocatepe.

Çağrıya katılmak isteyenler için [email protected] adresi açıldı.