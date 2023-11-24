Gazeteci Murat Ağırel'e spor programında 'sela'lı tehdit: 'Ayağını denk al'

Tuzlaspor’un yüksek bilet fiyatlarına rağmen hepsini sattığı fakat tribünlerde kimsenin olmadığı ortaya çıkmış, kara para aklama iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında tehdit edildi. Nevzat Dindar ve Alper Mert’in sunuculuğunu yaptığı yayında Ağırel için “Ayağını denk al” ifadeleri kullanıldı.

Programda, Murat Ağırel’in, “Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım” başlıklı yazısı konuşuldu.

Ağırel’in Galatasaray’ın “pisliğin içinde gibi göstermeye çalıştığını iddia eden program sunucuları Ağırel’i tehdit etti.

'Ayağını denk al'

Nevzat Dindar, “Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray’ı işi içeresine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da hiç kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

'Galatasaray selanızı okur'

Alper Mert ise “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray’ın cenazesine diye gidersiniz, Galatasaray’a bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor” diye konuştu.

Tehditlere sosyal medya hesabından yanıt veren Murat Ağırel, “Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var” dedi.