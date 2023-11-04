Murat Ağırel: 50 bin TL’lik biletler ve Bulgaristan’a çıkan bahis

Gazeteci Murat Ağırel Halk TV’de “Kayda Geçsin” programında anlattığı “50 bin TL’lik biletler” dosyasında ayrıntıları ve gelişmeleri anlattı. Ağırel, Tuzlaspor maçlarının bilet fiyatlarının yüksek olmasının, kara para aklama olayıyla ilişkili olabileceğini iddia etmişti.

Ağırel, fahiş bilet fiyatları belirleyen Tuzlaspor'un sahiplerinin yurtdışı bahis gelirini bu şekilde legalleştirdiği iddiasını ortaya attı.

Tuzlaspor Kulübü'nün bazı maçlarda 50 bin liraya varan fahiş bilet fiyatı koyması futbol kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Ağırel, kulübün bu fahiş fiyatlarla yurtdışında elde edilen bahis paralarının dolaylı şekilde kulübe sokulup sokulmadığını sordu.

Ağırel bugünkü yazısında ise, Tuzlaspor’un bir maçına, Bulgaristan’dan oynanan yüksek rakamlı bir bahis kuponuna yer verdi.

Ağırel yazısında şunları aktardı:

“Tuzlaspor, TFF 1. Lig’de oynayan bir futbol kulübü. Kulüp Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı gözüküyor ama onursal başkanı Fevzi İlhanlı.

Konumuz aslında kaynağı belirsiz para ve hızlı zenginleşmeydi. Gökhan Çıra ve eski eşi Selin Ciğerci hakkında birtakım iddialar söz konusu oldu. Araştırmaya başladım. İddialardan birisi TFF 1. Lig’de oynayan bir kulüp ve ismi geçen kişilerden Gökhan Çıra arasındaki ticari bağdı. Diğeri ise kulüp başkanı İlhanlı’nın Bulgaristan’da bir sanal bahis sitesine hissedar olması. Hissedar olduğu iddia edilen bahis sitesinin adı Betsat. “Bulgaristan” ayrıntısını aklınızda tutmanızı rica edeceğim.

Tuzlaspor maçında biletler konusunda ileri sürülen iddiayı inceledim. Passolig uygulamasından Tuzlaspor-Erzurumspor maçına bilet almaya çalıştım. Passolig ekranında misafir takım 5 bin TL, ev sahibi takım taraftarı için 4 bin TL olarak belirtiliyor. Biletlerin çok büyük bir kısmı satılmış durumdaydı. Ancak maçı izlediğimde tribünde 3-4 taraftarın maçı izlediğini gördüm. 4 bin TL’ye bilet alıp maça gelmeyen olur mu?

Tuzlaspor daha önce de Eyüpspor maçı ile ilgili bilet fiyatlarını 50 bin TL ile 17 bin TL yapmıştı ve basında yer almıştı. Durum yine aynı. Çoğu tribün bileti satılmıştı. İddia, satılmayan biletlerin satılmış gibi gösterilip TFF üzerinden legalleşmesi iddiasıydı. TFF bu konuda açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını, TFF’nin bilet satışı ile ilgilenmediğini belirtti. Doğrudur. Passolig uygulamasını ihale eden ve denetleyen demek ki başka bir kurum var!

Tuzlaspor Başkanı İlhanlı misafir takıma uygulanan yüksek bilet fiyatını şöyle açıkladı: “Bizim taraftarımız maddi imkânları kısıtlı taraftarlar. Maçlarımızı Sancaktepe’de oynuyoruz. Taraftarımızı da götüremiyoruz. Misafir takımın taraftarı gelip baskı oluşturmasın diye bu kadar yüksek tuttuk.” Anlaşılabilir bir açıklama. Peki, kendi taraftarınıza neden bileti 17 bin TL’ye satıyorsunuz? Diğer maçta ise 4 bin TL. Süper Lig’de bile hangi takım bu kadar pahalı bilet satar?

Şimdi ben iddialarımı bir kademe daha artırıyorum. Fevzi İlhanlı’nın Bulgaristan merkezli bir bahis sitesine hissedar olduğunu belirtmiştim. İlhanlı bunu yalanladı. Biraz daha ayrıntı sunalım. Bu sitenin adı Betsat. Sitenin altyapısı Curaco lisanslı. Bu lisans sahibi firma ise Poligon Entertainment adlı firma. Araştırınca gazeteci Seher Yaşayacak’ın sosyal medyada verdiği bilgilere ulaştım. Aradım, verdiği bilgiler ulaştıklarımla bire bir örtüşüyor.

Poligon Entertainment adlı firmanın sahibinin Osman Güneş Çizmeci olduğu belirtilmiş. Malta, İspanya trafiğini sonraki yazılarda anlatacağım. Betsat adlı sitenin adresi Bulgaristan Sofiya.

Bulgaristan’a çıkan bahis

Şimdi devam edelim...

Keçiören-Tuzlaspor maçı. Tuzlaspor bu maçı 2-0 kazandı. Maçı izledim. Çekişmeli bir maç oldu. 90+5. dakikada Tuzlaspor attığı 2. gol ile maçı kazandı. Ne var bunda? Bence de bir şey yok. Ama bir tesadüf var.

Sanal bahis sitelerini taradım. Hangi maçlara ne bahisler oynanıyor diye.

Tesadüf bu ya karşıma Keçiören-Tuzlaspor maçına oynanmış bir bahis düştü. Rus bahis sitesinde bahisi yapan kişi 475 bin TL yatırmış, “Tuzlaspor kazanır” demiş. Bahis sitesinin oranı 1’e 10. Yani Tuzlaspor kazanırsa 1 lira yatırdığınız para karşılığında 10 lira kazanacaksınız. Maçı Tuzlaspor kazandığı için bahis oynayan da 4 milyon 750 bin TL kazanmış. Neden böyle yüksek bir oran verdiğine baktığımda ise meğer bahis oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” dememiş. Tuzlaspor “-1 handikap ile kazanır” ihtimaline oynamış. Yani “Tuzlaspor en az 2-0 kazanır” bahsine girmiş. Büyük iddia oynamış ve kazanmış. Büyük bir parayı riske etmiş. Bilet numarası “42356063266”, oynama saati 08.10/09.40.

Acaba bu oynayan nereden oynamış diye baktım. IP adresinden oynanan yerin Bulgaristan Sofya olduğunu gördüm.

Sanal bahis, Bulgaristan... Sakın aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Tesadüf bunlar. Zira sayın başkanı aradım sordum.

Yayımladıkları bir Excel tablosu var. Bence oradaki rakamlar yanlış. Mesela Erzurum maçı için satılan bilet 48, hasılat 8000 TL yazıyor. Passolig uygulamasında bilet 4000 TL’ydi. 48 bilet satılmış ise 192 bin hasılat olması lazım. Başkana sordum Passolig’den resmi tabloyu istemişler ve bana göndereceklerini söyledi.

Oynanan bahsi söyledim. 'Maçı izledin mi? Bizim futbolcumuza kırmızı kart gösterdiler' dedi. Ben de kendisine 'Rakip takıma da iki tane kırmızı kart gösterildi' dedim.

Bana şunları söyledi:

'Murat Bey biz sınırlı bütçe ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızın ve çalışanlarımızın maaşlarını dahi veremiyoruz. Bu tür iddialar bize zarar veriyor. Son maçımızda 4. lig takımına öndeyken mağlup olduk. Futbolcular etkilendi. Şayet bir terslik varsa siz dahil MASAK, TFF hepsi bizleri incelesin, araştırsın, telefon kayıtlarına baksınlar. Ben ne yapabilirim daha başka. Bizim tribün gelirimiz resmi olarak niye satılamaz halde ben de bilmiyorum. Passolig’e soruyorum ‘Öyle bir durum yok’ diyor. Ben 25 senedir ticaret yapıyorum. Tekstil sektöründeyim. Nakış makinesi ithal ettim. Paramı buradan kazandım. Leasing ve bankalarla çalıştım. Hepsi kontrol edilebilir. Size ulaşan iddialar asılsızdır. Gökhan Çıra da zaten 4 sezonda 10 defa filan oynadı. Oynadığı maç kadar para aldı. O da büyük paralar değil 50-60 bin gibi bir tutar. Onun da belgesini noter kanalı ile size gönderiyorum. Benim yanımdayken parasız bir adamdı. Nereden kazandı ben nereden bileyim.'

Şimdilik virgül koyalım devam edeceğim…”