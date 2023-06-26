Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'de yaptığı bir konuşmada "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor" demişti. Bu açıklamaların üzerine RTÜK kanala inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Şahin, Yanardağ'ın açıklamaları üzerinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

Yanardağ ise Şahin'e sosyal medyadan verdiği yanıtta "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın" ifadelerini kullanmıştı.