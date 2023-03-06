Gazeteci Küçükkaya: Yavaş ve İmamoğlu iki görevi aynı anda yapacak

Gazeteci İsmail Küçükkaya, altılı masanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak belirlemesi durumunda iki başkanın belediyelerdeki görevlerinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Küçükkaya görüşmeler sırasında verilen molalarda yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri Halk TV canlı yayınında aktardı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın seçimden önce de sonra da istifa etmeyeceklerini belirten Küçükkaya Millet İttifakı'nın kazanması durumunda iki büyükşehir belediye başkanının iki görevi de birlikte yürüteceği konusunda mutabakata varıldığını dile getirdi.

Küçükkaya "Bunun için gerekiyorsa yasal düzenlemeye gidilecek" dedi. Masada, kayyum atanan belediyelerde vali ve kaymakamların aynı zamanda belediye başkanlığı yürütmesi örneğinin de gündeme geldiğini ifade etti.