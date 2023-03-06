Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan altılı masanın formülüne yorum: 'Anayasa'ya aykırı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcıları olacağının öne sürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Uçum, "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerini kullandı.