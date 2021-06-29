Gazeteci Kılıç'a polis saldırısı protesto edildi: #NefesAlamıyoruz

Ankara, İstanbul ve İzmir'de gazeteciler İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü sırasında polisin AFP foto-muhabiri Bülent Kılıç'ın boynuna diziyle çökerek boğmaya çalışmasını protesto etti.

Ankara'da gazeteciler Abdi İpekçi Parkı'nda toplanırken İstanbul'daysa Valilik binasının önünde toplanıldı.

İstanbul'daki basın açıklamasında konuşan Kılıç, "Böyle bir reaksiyonla sahiplenilmek beni gerçekten çok mutlu etti, gerçekten çok ciddi bir sıkıntı yaşadım, 1 dakikalık bir süreydi belki de bilmiyorum, ben de sonradan izledim videolardan. Zaman zaman aklıma gelince insan tabii demoralize oluyor." ifadeleriyle başından geçenleri anlattı.

Kılıç, "Bir insanın nefesinin kesilmeye çalışılması kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik ettim." dedi.

Kılıç çevresinden aldığı tepkilere ilişkinse şunları kaydetti:

"Böyle bir vahşetin kabullenilemeyeceğini söylediler, görüntü o kadar ağırmış ki, insanlar böyle bir reaksiyon verdi. Ben de şaşırdım işin içinden biri olarak bu reaksiyona ama sonradan videoları görünce ne kadar kötü bir durumla yüz yüze geldiğimi farkettim."

Meslektaşlarına çağrıda bulunan Bülent Kılıç, "Bakın buradan çok kısa bir mesaj vermek istiyorum, dünden beri beni AA'dan, NTV'den, CNN Türk'ten, çeşitli televizyonlardan arkadaşlarım arıyorlar, sağolsunlar, teşekkür ediyorum. Birbirimizi tanıyoruz, sokakta yıllardır beraberiz, ama nedense bazı gazeteler bunu görmediler bile, o kadar üzdü ki bu beni. Bakın bu mesleki bir sorun. Bu gün bir doktor acil serviste öldürüldüğünde, hunharca dövüldüğünde bütün doktorlar sahip çıkmıyor mu? Niye bizim gazeteciler buna sahip çıkamıyor? Yani bir gazetecinin dövülmesi veya ezilmesinde sahip çıkılamayan nokta neresi? Görmeyen insanlar gerçekten çok üzdü beni." dedi.

Kılıç gazetecilerin kendilerini aradıklarını ancak olanları kurumlarında servis edemediklerini belirtti. Kılıç "boynuma basan polis şu anda güvende. Hangimiz şu an kendimizi güvende hissediyoruz? Böyle bir şey bir daha başımıza gelebilir. Gelmemesi için bu cezasızlık durumunun bir yerde bitmesi gerekiyor." diyerek "Bize bu ülkede hukuk olduğunu inandırmaları gerekiyor" ifadelerini ekledi.

15 basın meslek örgütü ve sendika adına İstanbul Valilik önünde ortak açıklamayıysa gazeteci Filiz Gazi okudu. Gazi'nin konuşmasında şunlar öne çıktı:

Kolluk güçleri bu kanun tanımaz uygulamaları ile halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemektedir. Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşımız değil, halkın haber alma hakkıdır.

Bu şiddet dalgasının amacı medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha, gür bir sesle haykırıyoruz.

Gazetecilik suç değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz!

Bu insanlık dışı yöntemlerde ısrar etmeyi düşünen memurları da uyarıyoruz: Cezasızlık zırhına güvenmeyin! Size bu kanunsuz emri verenlerle birlikte mutlaka yargılanırsınız!

Ne olmuştu?

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü sırasında gazeteci Bülent Kılıç görüntü almaya çalışırken polis tarafından boğulmaya çalışılmıştı. Polis Kılıç'ın boğazına diziyle çökerken Kılıç zorlukla "nefes alamıyorum" demişti.

Kılıç daha sonra zorla karakola götürülürken burada resmi bir gözaltı işlemi yapılmadan serbest bırakılmıştı.