Gazeteci İsmet Demirdöğen hayatını kaybetti

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin eski başkanlarından gazeteci İsmet Demirdöğen Ankara’da hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Demirdöğen, bir dönem Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği ve CHP TBMM Grup Basın Danışmanlığı yapmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demirdöğen'in ölüm haberini duyurdu. Taşcı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Önceki dönem Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı, RTÜK Üyesi meslek büyüğümüz gazeteci İsmet Demirdöğen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer incitmesin."

Demirdöğen’in cenazesi yarın 13.00’te Oran Cemevi’nden kaldırılıp 14.00’te Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

İsmet Demirdöğen kimdir?

Dersim’in Hozat ilçesinde 1960 yılında dünyaya gelen İsmet Demirdöğen, Hozat ve Ankara’daki eğitimlerinin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nda Satınalma Memuru olarak çalışma hayatına başlayan Demirdöğen ANKA Ajansı'nda Muhabir olarak gazeteciliğe başladı.

1991-1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Demirdöğen çeşitli gazete, dergi ve ajanslarla televizyonlarda muhabir, parlamento şefi, haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara Temsilcisi olarak görev aldı. 2013 yılında CHP TBMM Grubu'nda Basın Danışmanlığı görevine getirilen Demirdöğen, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı ve RTÜK üyeliği de yaptı.