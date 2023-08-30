Gazeteci Hale Gönültaş'ı tehdit eden şeriatçılara savcılık takipsizlik verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Artı Gerçek yazarı Hale Gönültaş’ı “IŞİD’li kadının bıçaklı videosu millet bahçesinde çekilmiş” başlıklı haberi nedeniyle tehdit eden Tevhid Grubu üyesi kişiler hakkında dava açmaya gerek görmedi.

Söz konusu kişiler, haberin geçen mayısta yayımlanmasının ardından telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden “haberin kaldırılması” için Gönültaş'ı tehdit etmişti. Ancak savcılık, Gönültaş’ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda delilleri teker teker sunmasına karşın soruşturmayı sadece bir kişi üzerinden yürüttü. Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı'nın kararında da, “gerekli delillere ulaşılamadığı, bu nedenle de dava açılmaya gerek olmadığı” ifadelerine yer verildi.

Haberin kaynağı TEM’deki ifade

Haber, "IŞİD'li kadının bıçaklı cihat videosu Millet Bahçesi'nde çekilmiş" başlığı ile geçen mayısta yayımlandı. Haberin tamamı, bahsi geçen IŞİD’li kadının İstanbul TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadeye dayandırılıyordu.

Polise verdiği ifadede ve dosyaya giren fotoğraflarda, kadının, “elindeki bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği” görüntülerin İstanbul Başakşehir Millet Parkı’nda çekildiği bilgisi yer alıyordu. Gönültaş haberinde, kadının TEM ifadesine yer vermişti. IŞİD’li kadın, ifadesinde "Ebu Hanzala" olarak bilinen, Tevhid Grubu lideri Halis Bayancuk’a ve Tevhid grubu ile bağlantısına yer veriyordu.

Sosyal medya ve telefondan tehdit

Haberden sonra telefonla arayan kişiler, Gönültaş’ı “Halis Bayancuk davasını olumsuz etkilemekle” itham etti ve "haberi kaldırmazsa bunun bir vebali ve sonucu olacağı" yönünde tehditlerde bulundu. Gönültaş’a, kayıtlarda “Tevhid grubu işletme hesabı” olarak geçen numaradan aramalar daha sonra da devam etti.

Savcılığın şüpheli olarak gösterdiği kişi kim?

Ancak savcılığın, Gönültaş’ın 3 Mayıs 2023 tarihli suç duyurusunu sadece bir ay sonra, 13 Haziran 2023’te, iki satırlık takipsizlikle sonuçlandırdığı ortaya çıktı.

Gönültaş’ın telefonla aradığı kişiyle ilgili olarak tarif vermesine, çok sayıda sosyal medya mesajını sunmasına karşılık, sadece tek kişiyi şüpheli olarak belirleyen savcılık, kararında, “Yürütülen soruşturma ve toplanan deliller ışığında, şüphelinin müştekiye karşı tehdit suçunu işlediğine dair soyut iddia dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği…” ifadelerini kullandı.

Numaranın araştırılıp araştırılmadığı bilinmiyor

Kararda, söz konusu telefon numarasının araştırılıp araştırılmadığı, sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak araştırma yapılıp yapılmadığına yönelik bir bilgi de yer almadı. Şüpheli olarak belirlenen kişinin ifadesine yer verilmemesi de dikkat çekti.