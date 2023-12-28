Gazeteci Furkan Karabay yine gözaltında

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay gözaltına alındı.

Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan Furkan Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürüldü.

Karabay’ın gözaltına alınma nedeni henüz öğrenilemedi.

Bekir Altun'un şikayetiyle gözaltına alınmıştı

Karabay, geçen haftalarda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un "iftira" ve "hakaretten" suç duyurusunda bulunmasıyla evinden gözaltına alınmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay adli kontrolle serbest bırakılmıştı.