Gazeteci Furkan Karabay hakkında adli kontrol kararı

Bu sabah evinden alınarak polis zoruyla ifadeye götürülen Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sabah saatlerinde evine gelen polisler eşliğinde adliyeye götürülen Karabay, Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade vermesinin ardından hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un, Furkan Karabay hakkında "iftira" ve "hakaretten" suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Karabay, hakkındaki iddialar nedeniyle sabah saatlerinde evinden alınarak, polis zoruyla ifadeye götürülürken, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay hakkında, savcı, adli kontrol verdi. Karabay, yargıdaki haberleri gündeme getirmişti.

'Gazetecilik suç değildir'

Karabay'ın polis zoruyla ifadeye götürülmesine gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'dan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Barış Terkoğlu şunları söyledi:

"Son dönemde yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını haberleştiren ve sosyal medyada duyuran Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay bu sabah evinden polis zoruyla alınarak Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Kendi içindeki kiri temizleyemeyen yargı, o kiri haberleştirenleri susturarak sorununu çözmeye çalışıyor!"

Tepki gösteren diğer bir isim olan Barış Pehlivan ise şunları aktardı:

"Ne güzel memleket! Bu topraklarda sadece adalet hüküm sürsün diye genç yaşta mücadele veren gazeteci, ağır iddiaların muhatapları tarafından sorgulanıyor."

DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada, "Yargıda rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, Necip Hablemitoğlu cinayeti gibi önemli konularda önemli haberlere imza atan Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay, bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir, Karabay derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verdi.