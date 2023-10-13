Başsavcının yargıdaki çürümeyi gösteren mektubuna 'jet' erişim engeli

İstanbul'da bir Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne yazdığı bir mektupta uyuşturucu kaçakçılarından yasa dışı bahisçilere birçok suçlunun hızla tahliye edilmesine ilişkin soru işaretlerini iletti.

Adliyedeki rüşvet çarkını anlatan mektupta, adı sayılan birçok hakimin malvarlıklarının araştırılması talep edildi. BirGün'den Timur Soykan'ın aktardığına göre Başsavcı HSK’ye gönderdiği yazıda, “Maalesef üzülerek müşahede ettik ki; vatan uğruna gelecek nesillere daha temiz bir toplum oluşturmak için mücadele ederken bu süreçte görev alan kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı. Gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bu gelişmelerle ilgili yapılan haberlere para karşılığında erişim engelleme kararları verildiği de aktarıldı.

Mektubun haberleştirilmesinden saatler sonra, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği aralarında soL'un da olduğu çok sayıda haber portalı ve sosyal medya paylaşımı için erişimin engellenmesine karar verdi. Kararın, mektupta adı geçen ve hakkında çok sayıda iddia bulunan hakimlerden birinin talebi üzerine alındığı görüldü.