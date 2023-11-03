Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınmıştı.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yöneltilen Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün Ayvalık’ta gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, bu sabah 9.30 sularında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.''

Gazetecilere yönelik gözaltılar

T24 yazarı Tolga Şardan MİT'in yargıya ilişkin raporu hakkındaki yazısı nedeniyle çarşamba günü gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Erdinç'in gözaltına alınmasının Şardan'ın tutuklanmasına neden olan yazıyla ilgili yaptığı yorumlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de çarşamba günü “Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı” haberi nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.