Adalet Bakanından Tolga Şardan açıklaması: 'Herkes istediğini yazabilir ama bunun da bir sınırı var'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, Engin-Dilan Polat soruşturması ve AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin konuştu.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın adliyedeki rüşvet çarkına ilişkin soruşturmayla ilgili, “Üç müfettiş Anadolu Adliyesi’nde çalışıyor. İhbar mektubunda ismi geçenlerle ve verdikleri kararlarla ilgili soruşturmaya başladılar. Müfettişler daha raporlarını bitirmedi. Bahsedilen iddiaların doğru olup olmadığını bu raporda göreceğiz. Soruşturmayı da HSK’nın ilgili dairesi yapacak. Bu iddiaların doğruluğu ortaya çıkarsa; HSK gerekli işlemleri yapar” dedi.

‘Geciken adalet, adalet değildir’

Bakan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Son günlerde ‘yargıda çürümüşlük var, MİT raporu var, durum felaket’ diye yargıyı yıpratmaya ve adalete güveni sarsmaya yönelik birtakım tutumlar var. Yargı çetelerin, uyuşturucu suçlularının ve yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geciken adalet, adalet değildir.”

‘MASAK’ın raporu var’

Kara para aklama iddiasıyla gündemde yer alan ve gözaltına alınan Polat çiftine soruşturmaya yönelik Bakan şunları söyledi:

“MASAK’ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak.”

‘Hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olmaz’

Gazeteci Tolga Şardan, hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin Bakan Tunç, “Hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olmaz. Herkes istediğini yazabilir. Ama bunun da bir sınırı var” dedi.

Tunç’un açıklamaları şöyle:

“Olmayan bir MİT raporuna var demek doğru mu? TCK’da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu var. Bir algı yaratılmak isteniyor. Aslı astarı olmayan haberleri yazanlar var. Her konuda ahkâm kesiyorlar. Ne olduğunu bilmeden, işin aslını sormadan haber yapıyorlar. Örneğin ‘Ceren Özdemir’i öldüren kişi açık cezaevine alındı’ diye yayın yapıyor. Açıp bir sor doğru mu? Ama dertleri haber değil algı oluşturmak. Burada iyi niyetten bahsedebilir miyiz? Bunlara müsaade edelim mi?”

Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına ilişkin Tunç, “AYM bu kararıyla, yorum farkıyla Anayasa’yı değiştirmiş gibi oluyor. AYM’nin Anayasa’yı değiştirme yetkisi var mı? Bu yetki Meclis’indir. Mahkemeler arasındaki çatışma hukuk devletine zarar verir. Yüksek mahkemeler arasında astlık-üstlük ilişkisi gibi bir kavram da hukuk devletine zarar verir. Buna kimsenin hakkı yoktur” diye konuştu.