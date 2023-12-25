Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ataklı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı videodaki sözlerini "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

Ataklı, YouTube kanalındaki yayınında, Irak'ın kuzeyinde yaşamını yitiren askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın oğlunun cenazesinde "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" sözleri hakkında konuşmuştu.

Ataklı "Mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. 'Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar" demişti.