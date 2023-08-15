Gazeteci Barış Pehlivan'ın talebi yanıtlanmazsa bugün cezaevine girecek

Gazeteci Barış Pehlivan, kaleme aldığı yazılar gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası nedeniyle bugün Marmara Açık Cezaevi’ne girecek.

Denetimli serbestlik talebi hâlâ yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan COVID-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutuldu.

Cumhuriyet'in haberine göre; yaptığı haberler nedeniyle beşinci kez cezaevine girecek Pehlivan’ın itirazının kabul edilmemesi halinde sekiz ay açık cezaevinde kalması bekleniyor.

'Yazılarım gerekçe gösterilerek tekrar cezaevi yüzü görmem isteniyor'

Pehlivan yurttaşların gerçekleri bilme hakkının gasp edildiğini söyleyerek yaşadığı cezaevi süreçlerini şöyle anlattı:

“Ben daha öncesinde bir kez 19 ay kapalı cezaevinde tutuklu kaldım. Daha sonra 6 ay ve daha sonra birer gün hapiste yattım. Bu 5’inci olacak. Açık cezaevine ilk kez giriyorum. Gönül isterdi ki ben bu kadar haber öznesi olmayayım. Ben herhangi bir kişiyi öldürmekten, uyuşturucu satmaktan, tecavüzden cezaevine girmiyorum. Sadece kitaplarım ve Cumhuriyet gazetesindeki yazılarım gerekçe gösterilerek tekrar cezaevi yüzü görmem isteniyor.”

'Daha da motive olarak cezaevinden çıkacağım'

Pehlivan, COVID-19 izniyle çıkan hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasa kapsamından istisna tutulmasını da eleştirdi.

Barış Pehlivan, “Ben neden cezaevine giriyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. COVID-19 izinli hükümlülerin cezaevine dönmemesini sağlayan o yeni yasanın 2’nci fıkrası direkt beni de kapsıyor. Ben neden o yasadan yararlanamıyorum? Beni susturma çabaları beyhude olacak hatta daha da motive olarak cezaevinden çıkacağım” ifadelerini kullandı.

'İktidar esir hukuku uyguluyor'

İktidarın yerel seçimden sonra baskıyı artıracağını söyleyen Pehlivan, “Bu yaşanan sıkıntıların sözde iktidarın yumuşak politikaya geçtiği iddia edilen bir dönemde gerçekleştiğini unutmayalım. İktidarın maalesef mantıkla, akılla ilişkisinin iyice koptuğunu, kendisi gibi düşünmeyen insanlara düşman esir hukuku uyguladığını görüyorum” dedi.

Pehlivan, “Bize düşen şu: Gazeteciler iyi gazetecilik yapmaya devam edecek. Sadece sosyal medyadan destek mesajı atarak yurttaşlık görevi yerine getirilmemeli” diye konuştu.