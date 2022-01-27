Gaz sorununda konuşulmayan ayrıntı: Özel şirketler Rusya'ya borcunu ödemedi, ceremesini halk çekti

Gündem Programı'nın konuğu Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir oldu. Gökhan Kazbek'in sunduğu Gündem'de İran'ın gaz akışını kesmesinin ardından sanayideki elektrik kesintileri, AKP'nin çöken enerji politikaları, patronların kar hırsı ve "konutlarda da kesinti yapılsın" talepleri ele alındı.

Pamir enerji sorununda üzerinde çok durulmayan bir ayrıntıya dikkat çekerek İran kadar Azerbaycan ve Rusya'dan gelen gazda da sorun olduğuna, bunun da hem yönetim beceriksizliği hem de özelleştirmeden kaynaklandığına dikkat çekti.

Pamir şöyle konuştu:

"(BOTAŞ açıklamasıyla ilgili) Saçma sapan açıklamalar yerine Azerbaycan’dan Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından niye 19 milyon metreküp gaz gelebilecekken, 7 milyon metreküp alarak 12 milyonluk kayıp ortaya çıkarıyoruz? Çünkü 15 Nisan 2021’de biten anlaşmayı birkaç yıl için uzatmayı denemediler.

İkincisi, Rusya’dan gelen iki boru hattından biri olan Türk Akım’da da ciddi bir eksiklik var. Burası 46,9 milyon metreküp gaz verebilecekken, 32 milyon metreküp veriyor. Bu niye? Çünkü kontrat devri yaptığınız bazı özel şirketler Gazprom’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için böyle bir kesinti oluyor. 15 milyon eksik de buradan geliyor.

Bu ikisini toplayınca 27 milyon metreküplük bir eksik var. Bir İran kadar burada eksik ortaya çıkıyor. Tuz gölündeki depoyu da sıfırlıyorsunuz. Önce bunları giderin.

Gazprom’a parasını ödemediği için kesintiye neden olan şirketlerin yerine yenilerileri için ihaleye çıkmışlar. Ben olsam devlet olarak el koyarım, madem yükümlülüklerini yerine getirmiyorsunuz. O kadar özelleştirme güzellemesi yapılmıştı, fiyatlar düşecekti, arz güvenliği sağlanacaktı, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar."

Pamir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece İran'dan gelen gazdaki kesinti değil, aynı zamanda Rusya'dan gelmesi gereken gaz çok daha az hacimlerde geliyor. Aynı şekilde Azerbaycan'dan da benzer sorunlar var. Yarın öbür gün, sıvılaştırılmış gaz tesliminde hava koşulları nedeniyle herhangi bir aksama olursa katmerli olacak sorun.

Yaz kurak geçince, hidroelektrik santrallerinin su seviyeleri düşük olduğu için elektrik üretimi azaldı, rüzgarda da belli sıkıntılar vardı. Bu nedenle mecburen doğalgaza yüklenildi. O arada Avrupa'da piyasasında fiyatlar 2021 yılında 1300 dolarların üzerine çıktı.

İran'ın gaz şirketi diyor ki, 'Biz kendi tarafımızdaki sızıntıyı hallettik. Sorun Türkiye tarafında'. BOTAŞ önce buna bir cevap versin. Bunu açıklamasa da, 'Biz bir iş yaptık, yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Türkiye'nin arz güvenliğini sıkıntıya soktuk. Sanayiyi bu hale getirdik'. Sanki kesintiler olmamış, her şey yolundaymış gibi davranıyorlar. İnsan utanır. Siz düzenli gaz veriyorsanız, arada kim kesiyor sanayi gazını?

Türkiye, toplam tüketilen enerjide yüzde 27,1 doğalgaza dayalı. Doğalgazda dışa bağımlılığımızsa yüzde 99'un üzerinde. Doğalgazın ödemesini ise dolarla yapıyoruz. Doğalgaz fiyatlarında Türkiye olarak bir aktör olmadığımızı kabul etmek gerekiyor. Sübvansiyonlar yapılıyor, ama ödeme gücü yok, ödeyemiyor insanlar"