Gayrimenkul hizmetlerinde yıllık yüzde 114,82 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32 azaldı, yıllık bazda ise 31,30 arttı.

Gayrimenkul hizmetlerinde yıllık %114,82 artış

TÜİK verilerine göre; bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,86, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 114,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 19,76, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,61 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,83, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,81, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 11,62 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 114,82, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 82,23, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 52,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (ANKA)