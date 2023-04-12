Memleket Partisi’nin kurucuları arasında yer alan CHP eski milletvekili Gaye Usluer, CHP’ye döndü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Usluer bu ziyareti soran gazetecilere “Yuvaya dönüş” yorumunu yaptı.

2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilen Gaye Usluer daha sonra Memleket Partisinin kurucuları arasında yer aldı. 2021-2022 yılları arasında partinin sözcülüğünü yapan Usluer geçen yıl Haziran ayında Memleket Partisi’nden istifa etmişti.