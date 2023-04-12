Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan açıklamayı tek başına yaptı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile bugün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü. Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü.

Görüşmeden sonra Oğan, seçim güvenliğini ele aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına katılmaması ve Oğan’ın tek başına kameralar karşısına geçmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, şunları söyledi:

"Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var.

Diğer endişe kaynağımız: Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıma noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur.

'Gündemimiz tek bir başlık: Seçim güvenliği'

Mühürsüz oy konusunda da son yayınlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz. Deniyor ki; 'Eğer sandık görevlileri iyi niyetle mühür basmayı unutmuşsa o zaman oylar geçerli sayılacak.' Sandık görevlilerinin iyi niyetini nasıl tespit edecek Yüksek Seçim Kurulu. Doğrusunu isterseniz biz merak ediyoruz. Biz Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz.

Bizim öngörülerimiz ülkemizin bu en önemli seçiminde hala karanlık noktaların gri alanların olduğu yönündedir. Bunun ortadan kaldırılması için hem Sayın Muharrem İnce'den hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edip; kabul ettikleri takdirde kendilerini ziyaret edeceğiz. Gündemimiz tek bir başlıktadır. Seçim güvenliği ile ilgilidir.

'Bize dönük medya ambargosu var'

Bunu burada söylemek istemezdim ama maalesef bize dönük medya ambargosu var. Bu medya ambargosunun artık kaldırılması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde RTÜK önünde bir itiraz mitingi toplantısı yaptık. RTÜK'e çağrıda bulunduk. Anayasal olarak bizim de diğer bütün adaylar kadar bizim de televizyonlarda gösterilme hakkımız var. Ancak Türkiye'de maalesef bu sağlanmıyor.

'YSK'yı uyarıyorum'

Muhtemelen o yönde bir karar alınacak. ATA İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin de Sandık Kurulu temsiliyeti yok. Buradan YSK'yı uyarıyorum. Daha önceki seçimlerde bu yaşandı. Seçim hakimi ilk bulduğu vatandaşa 'seni sandık görevlisi ilan ediyorum' diyebiliyor. Buradan uyarıyorum. AKP'den ya da herhangi yandaş birisini yedekte bekletip onu da 5. sandık görevlisi olarak orada kullanmasınlar."