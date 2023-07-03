Garsonlara denizde servis yaptıran işletmeye para cezası

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki bir tatil beldesinde, bir garsonun elinde tepsiyle denizin içinde servis yaptığı görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Sputnik'in haberine göre, servis sırasında belden yukarısı da dahil suya girerek servis yapan garsonun görüntüleri hızla yayılırken, işletmeye para cezası kesildi.

Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı tarafından gönderilen denetim ekibi, deniz alanı içindeki bölgeyi platformlarla yasa dışı olarak işgal ettiği belirtilen işletmeye para cezası verdi.

"Garsonlarımız ayda 3 bin euro kazanıyor" diyerek uygulamayı savunan bar sahibi ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sahil Güvenlik ve belediye yetkililerinin platformların inşaatından haberdar olduğu ancak herhangi bir işlem yapmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 2021 yazında sosyal medya fenomeni Ioanna Tunis'in platformlardaki fotoğraflarından sonra gündem oldu. Bu platformlarda kendisine ve diğer müşterilere hizmet veren garsonlar dahil kimse durumdan endişeli görünmüyordu.

10 müfettiş geldi ve her şeyi yasal buldu. Müfettişler çalışanlara onları denize girmeye zorlayıp zorlamadığımı sordu. Onlar da bunun zorlamayla yapılmadığını söyledi. Başka bir açıklama yapmak istemiyorum. Çalışanlarım da aynı şeyleri söyleyeceklerdir."