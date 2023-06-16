'Garnizon Komutanı 15 askere cinsel istismardan tutuklandı' haberine soruşturma

Sakarya Garnizon Komutanı Kurmay Albay Fahri Can Çağlar, 2022 yılında 3 askerin şikayeti üzerine "15 askere cinsel istismarda bulunmakla" suçlanmış ve tutuklanmıştı. Olayı duyuran Mezopotomya Ajansı'nın haberine önce erişim engeli getirildi sonra da soruşturma açıldı.
Fahri Can Çağlar’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mezopotomya Ajansı Sorumlu Yazıişleri Müdürü Diren Yurtsever ifade verdi.
Yurtsever, olayın haber değeri taşıdığını ve toplumun haber alma hakkının sağlanıldığını belirtti.