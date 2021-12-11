Garibe Gezer’in şüpheli ölümü sonrası 'delil kaçırıyorlar' açıklaması

Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve burada sistematik işkenceye ve tecavüze maruz kaldığı belirtilen Garibe Gezer, konulduğu tek kişilik hücrede hayatını kaybetmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Gezer'in ölümüne ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Gezer’in ölümünün cezaevinde yaşadığı hak ihlali ve hukuksuzluğun sonucu olduğunu söyledi.

Gezer’in daha önce gardiyanların cinsel şiddet ve tecavüzüne uğradığını belirten Keskin, “Garibe yaşadığı bu hukuksuzluk karşısında bir hukuk mücadelesi sürdürüyordu. Bu soruşturma devam ederken tekli hücrede tutulmaya başlandı. En son ablasıyla telefonda görüşmüş ve moralinin iyi olduğunu söylemiş. Yani Garibe Gezer’in intihar edip etmediğini henüz bilmiyoruz, ama intihar etmiş bile olsa tek başına bir odada tutulması ve maruz kaldığı durum bile başlı başına intihara sürüklemeye götüren nedenlerdir” dedi.

Gezer ile en son yaptığı görüşmede Gezer’in çok kararlı göründüğünü belirten Keskin, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve hukuksuzlukların 90’ları aratmadığını vurguladı. Gezer'in otopsisinin avukatları olmadan yapılmasının delillerin kaçırılması anlamını taşıdığını belirten Keskin, “90’larda bile şüpheli olaylarda biz avukatlar mutlaka otopsilere girerdik. Savcılar, avukatları beklerdi. Ama artık hiçbir şekilde avukatlar otopsilere giremiyor bizden delil kaçırılıyor. Avukatların otopsiye alınmaması demek delil kaçırılması demektir. Oysa bir yargının bir tarafıyız ayrıca yasada 'avukat giremez' diye hiçbir hüküm yoktur. Ama arkadaşlarımız yolda olmasına rağmen otopsi yapılıyor” dedi.