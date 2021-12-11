Garanti BBVA geri adım attı: Emekçilere sus payı zammı

Garanti BBVA emekçileri artan enflasyon ve sabit kalan ücretler nedeniyle isyan etmiş, bankanın iç yazışması olan ‘Sor, Paylaş, Öner’ platformunda GEÇİNEMİYORUZ hashtag’li yüzlerce paylaşım yapmışlardı.

Dün bankada yaşananları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bildiren emekçiler, yapılan paylaşımlardan kısa bir süre sonra İnsan Kaynakları tarafından çalışanlara bir mail atılarak bankanın geri adım attığını belirttiler.

İK tarafından atılan mailde bu yıldan itibaren zam döneminin Ocak ayına alındığı, çalışanlara ortalama yüzde 25lik bir zam yapılacağı belirtildi.

Ücretler eridi, çalışanlar açıklanan zamdan rahatsız

Banka yönetimi atılan mailde çalışanlarının mutluluğunu, sağlığını ve güvenini ön plana koyduğunu iddia ederken, açıkladığı zam oranında reel enflasyon rakamlarını değil, TÜİK’in belirlediği, gerçeklikten ve toplumu ikna etmekten oldukça uzak enflasyon rakamlarını baz aldığı görüldü. Geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 16 zam yapılan maaşlar yüzde 50’leri aşan gerçek enflasyon oranlarıyla yıl içerisinde zaten erimişti. 2021 yılı için TÜIK enflasyonu bile yüzde 23’leri aşacakken ve gelecek yıl, bu yılın da üzerinde bir enflasyon beklenirken maaşların yıl içerisinde ciddi bir şekilde eriyeceği, yapılan zammın gerçekte negatif olduğu ve Garanti BBVA emekçilerinin daha derin bir yoksulluğa mahkum edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Banka patronları için ise durum tam tersi. Banka 2021 yılının ilk 3 çeyreğinde kârını tam yüzde 73 artırmış, yeni bir rekora imza atmıştı. Bankanın patronları akıl almaz ölçüde zenginleşirken, çalışanlara duyurulan düşük zam oranı üzerine, çok sayıda banka emekçisi açıklanan zamdan memnun olmadıklarını forumda “geçinemiyoruz” paylaşımları üzerinden dile getirmeye devam ediyorlar.

Banka, çalışanlarına asgari ücret dayatıyor

Ek olarak, yapılan zam yılbaşına kadar açıklanması beklenen asgari ücret zammı beklentisinin de oldukça altında. Erdoğan’ın işaret ettiği 4000 TL rakamı gerçekleşirse asgari ücrete yapılan zam yüzde 40’a yakın olacak. Bu da Garanti BBVA’da çalışan ve asgari ücrete yakın ücretler alan emekçilerin asgari ücrete sabitleneceği, geçtiğimiz senelerde asgari ücretin üstünde kazanan emekçilerin de bir kısmının ücretinin eriyerek asgari ücret bandına oturacağına işaret ediyor. Yani erkene çekilen zammın, aslında Garanti BBVA çalışanlarına dayatılmaya çalışılan ciddi bir kandırmaca olduğu ifade ediliyor.

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı: Örgütlü ses güçlüdür, emekçiler masaya yumruğunu vurmalıdır

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı konuyla ilgili açıklama yaparak sesini yükselten çalışanları kutladı ve daha fazlası için bir araya gelmeye çağırdı: “Garanti BBVA’da çalışan ve sesini yükselten tüm mesai arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Bu hareketlenme en basit örgütlü çıkışta bile patronların nasıl paniğe kapıldıklarının ve emekçilerin ortak sesinin her şeyden daha güçlü olduğunun bir göstergesi. Ancak emekçilerin emeklerinin gerçek karşılığını almaları ve insanca bir yaşam için ayağa kalkmaları ve bir araya gelerek örgütlü hareket etmeleri bir zorunluluk. Patrondan insaf etmesini bekleyerek ya da merhamet dilenerek bir yere varamayacağımız çok açık. Garanti BBVA patronları çalışanlarını ucuz numaralarla kandırmaya çalışadursun, emekçilerin yalanlara ve göz boyamalara karnı tok. Garanti BBVA ve diğer tüm banka emekçilerini Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’nda bir araya gelmeye ve patronların düzenbazlıklarına karşı sesimizi hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz. Birlik olmamızın tam zamanıdır, bize ulaşın ve mücadeleyi birlikte büyütelim.”