Garanti BBVA'da 'geçinemiyoruz' protestosu

Garanti BBVA’da çalışan emekçiler bankanın “Sor, Paylaş, Öner” forumu altında “GEÇİNEMİYORUZ” hashtag’li paylaşımlar yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Garanti BBVA emekçileri, yüzün üzerinde çalışanın paylaşım yaptığı forumda, paylaşımların emekçiler tarafından çokça beğeni aldığını aktardı.

Yapılan yorumlarda çalışanların yüksek enflasyonla beraber geçimlerini sürdürmekte zorlandıkları vurgusunun öne çıktığını belirten emekçiler, yıllarca bankaya emek veren çalışanların asgari ücret seviyesinde ücret almaya devam ettikleri ve banka yönetiminin mevcut duruma dair herhangi bir açıklama yapmamış olmasına isyan ettiklerinin paylaşımlardan açık bir şekilde görüldüğünü belirttiler.

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, konuyla ilgili Garanti BBVA çalışanlarının yanında olduğunu, pahalılığa karşı emekçilerin haklarını sadece ayağa kalkarak ve birlikte hareket ederek kazanabileceklerini belirtti ve dayanışma ağında bir araya gelerek örgütlü hareket etme çağrısında bulundu.

BBVA, geçtiğimiz günlerde Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde de bulunmuştu. Türkiye’deki ucuz iş gücünün olanaklarından faydalanmak isteyen BBVA yönetimi her fırsatta Garanti BBVA’dan ne kadar memnun olduklarını dile getirmeye devam ediyor. Ancak çalışanların artık yüksek sesle de dile getirmeye başladığı ücretler konusunda yönetim sessizliğini korumaya devam ediyor.

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