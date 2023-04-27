Garanti Bankası'nın ilk üç aydaki net kârı 15,5 milyar oldu

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin, konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında net kârı 15,5 milyar TL oldu. Bankanın geçen yıl aynı dönemdeki net kârı 8 milyar 215 milyon lira olmuştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Garanti Bankası AŞ, 31 Mart 2023 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Bankanın aktif büyüklüğü 1,5 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1,1 trilyon TL oldu.

Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 70'i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduatı tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 14 büyüme ile 1 trilyon TL oldu.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,9, özkaynak kârlılığı yüzde 38,2, aktif karlılığı ise yüzde 4,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ "Türkiye'de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir. Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye karlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

Baştuğ yılın ilk çeyreğinde ticari kredi büyümelerinde belirgin bir hız kaybı yaşanırken, tüketici kredileri ve kredi kartlarının normal büyüme trendine devam ettiğini aktardı.