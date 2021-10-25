Gana'da ana yollarda motosiklet yasağı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da "aboboyaa" olarak bilen üç tekerlekli motosikletlerin otoyol ve ana yollarda trafiğe çıkması yasaklandı.

Akra Bölge Bakanı Henry Quartey tarafından duyurulan yasak 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Quartey üç tekerlekli taşıtların ve motosikletlerin ana yollarda birçok soruna yol açtığını öne sürdü.

Yeni kuralları duyuran Quartey hiçbir motosikletin 2'den fazla kişiyi taşımayacağını ve yolcuların tamamının kask takmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bölgedeki kapkaç vakalarına karşı da Quartey, ruhsatsız motosikletlerin engellenmesi için polisle işbirliği halinde olduklarını söyledi, yasağın ardından kentteki ana yolların daha sağlıklı ve temiz olacağını umduğunu dile getirdi.