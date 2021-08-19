Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kart gören Marcao kadro dışı kalmıştı. Galatasaray yönetiminin, yıllık 1 milyon 200 bin avro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin avro para cezası vereceği belirtilmişti.