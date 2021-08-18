Galatasaray'da Marcao'ya verilen ceza belli oldu

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kart gören Marcao'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 200 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin Euro para cezası verecek.

Haberde, Marcao'ya İtalya Serie A'dan bir kulübünün 12 milyon avroluk teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim'in ise kararsız olduğu ifade edildi.

Marcao dün yaptığı açıklamada takımdan, taraftarlardan ve Kerem'den özür dilediğini söylemişti.