Galatasaray'ın stadyum isim sponsoru Rams Global oldu

Galatasaray Kulübü, stadyumunun isim sponsorunun Rams Global olacağını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasaray'ımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz”

Galatasaray'ın Rams Global ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının detayları da belli olmaya başladı. Rams Global'in sponsorluk bedeli olarak sarı-kırmızılı kulübe 7,5 milyon avro + KDV ödeyeceği ifade edildi.