Galatasaray'dan yayın ihalesi resti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticilerini hedef alan bir açıklama yaparken, naklen yayın ihalesinden çekilebileceklerini söyledi.

"TFF yöneticileri, sadece bu bataklık düzeni sürdürme niyetinde değiller, Galatasaray'ın bu bataklığı kurtuma ve şeffaflık talebine de karşı durmaktadırlar" diyen Elmas, "Hile ile Galatasaray'ı baskı altına almak, haddiniz değil. Sistematik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediniz, bunu görüyoruz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur" ifadesini kullandı.

Elmas, "Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız" diye konuştu.